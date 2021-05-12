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Номер извещения
ГП176315
Уникальный номер закупки
20210428
Наименование закупки
Поставка Фасонных изделий для Е-Я ЛУ УКПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-46
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
belgard.d@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бельгард Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фасонных изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 06:30 GMT +312.05.2021 06:3012.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176315Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных изделийНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2021 06:3512.05.2021 06:3512.05.2021 06:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176315Дата и время вскрытия заявок Поставка фасонных изделийНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 17:0031.05.2021 17:0031.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176315Подведение итогов не позднее Поставка фасонных изделийНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фасонных изделий
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно стоимостному предложению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно стоимостному предложениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
42.21.11.113
42.21.12.152
Документация лота
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