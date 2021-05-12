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    Главная / Торги / Поставка Фасонных изделий для Е-Я ЛУ УКПГ

    Поставка Фасонных изделий для Е-Я ЛУ УКПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 06:3012.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176315Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных изделийНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176315

    Уникальный номер закупки

    20210428

    Номер закупки

    20210428

    Наименование закупки

    Поставка Фасонных изделий для Е-Я ЛУ УКПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_стоимостного_предложения_фасонные_изделия_Е_Я_ЛУ.xlsx

    Комментарии_к_процедуре.docx

    2__Проект_договора.rar

    ИТОГИ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-01-46

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    belgard.d@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бельгард Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фасонных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 06:30 GMT +312.05.2021 06:3012.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176315Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных изделийНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2021 06:3512.05.2021 06:3512.05.2021 06:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176315Дата и время вскрытия заявок Поставка фасонных изделийНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 17:0031.05.2021 17:0031.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176315Подведение итогов не позднее Поставка фасонных изделийНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 17:0031.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176315Подведение итогов не позднее Поставка фасонных изделийНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасонных изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно стоимостному предложению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно стоимостному предложениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно стоимостному предложению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    42.21.11.113

    Отвод от трубопровода магистрального для перекачки газа (газопровод магистральный)

    42.21.12.152

    Отвод от трубопровода местного (газопровода)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/974377/name/60e341066068a4.88477610

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка фасонных изделий"

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