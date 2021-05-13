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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (мясо (включая птицу)) в 2021г. (КИС «Неман»)

    Поставка продуктов питания (мясо (включая птицу)) в 2021г. (КИС «Неман»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243075Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (мясо (включая птицу)) в 2021г. (КИС «Неман»)КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110243075

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (мясо (включая птицу)) в 2021г. (КИС «Неман»)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 15:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_2.pdf

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-69-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    vakhrushevaav@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушева Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (мясо (включая птицу)) в 2021г. (КИС «Неман»)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243075Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (мясо (включая птицу)) в 2021г. (КИС «Неман»)Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (мясо (включая птицу)) в 2021г. (КИС «Неман»)

    Начальная цена

    829 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    10.11.3

    Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания

    Классификатор ОКВЭД2

    10.11

    Переработка и консервирование мяса

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935643/name/60aca9f86f2258.62645583

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переработка и консервирование мяса"

    Кол-во: 3280.00000

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