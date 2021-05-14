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    Главная / Торги / Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (1 шт., 264 час).(223.ОК.357; Id38425)

    Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (1 шт., 264 час).(223.ОК.357; Id38425)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243386Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110243386

    Уникальный номер закупки

    38425

    Номер закупки

    38425

    Наименование закупки

    Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (1 шт., 264 час).(223.ОК.357; Id38425)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    28.04.2021 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1026740_223_ОК_Документация_часть_1__не_МСП_.rtf

    1026743_Форма__2.1_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    1026741_223_ОК_Документация_часть_2__не_МСП_.rtf

    ТЗ_960292_38425_ТЗ_на_модификацию_и_сопровождение_2021_V3.docx

    1026742_проект_договора_на_оказание_услуг_223.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243386Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110243386Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2021 16:0018.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243386Подведение итогов не позднее Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243386Подведение итогов не позднее Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)

    Начальная цена

    613 964,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    30 698,21 ₽на 400 дней
    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, 119234, Ленинские горы, д. 1, стр. 13. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая"

    Кол-во: 264.00000

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