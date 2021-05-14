www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110243386
Уникальный номер закупки
38425
Наименование закупки
Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (1 шт., 264 час).(223.ОК.357; Id38425)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
28.04.2021 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243386Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)Москва
Дата и время вскрытия заявок
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110243386Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)Москва
Подведение итогов не позднее
18.05.2021 16:0018.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243386Подведение итогов не позднее Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.05.202118.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243386Подведение итогов не позднее Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по модификации и сопровождению информационной системы обеспечения финансовой деятельности на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», имеющейся у Заказчика (264 час, 1 шт.)(Id38425)
Начальная цена
613 964,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, 119234, Ленинские горы, д. 1, стр. 13. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
58.29.50.000
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 264.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.