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Номер извещения
ГП176304
Уникальный номер закупки
16/21-ЗЦЭ
Наименование закупки
Запрос цен в электронной форме № 16/21-ЗЦЭ на право заключения договора поставки запасных частей для двигателей ЯМЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
28.04.2021 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Почтовый адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Контактный телефон
+7 4842 22-25-55 доб. 4167
Факс
--
Адрес электронной почты
kimti@rpm-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ким Татьяна Игоревна
Место рассмотрения предложений
Калуга
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для двигателей ЯМЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 15:10 GMT +313.05.2021 15:1013.05.2021 15:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для двигателей ЯМЗ Калуга
Дата и время вскрытия заявок
13.05.2021 15:1013.05.2021 15:1013.05.2021 15:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176304Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для двигателей ЯМЗ Калуга
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для двигателей ЯМЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
29.3
Документация лота
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