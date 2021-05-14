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Номер извещения
32110243250
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт тепловых сетей и магистралей систем отопления от котельных г. Дзержинска Нижегородской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.04.2021 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А
Контактный телефон
+7 831 469-80-26
Факс
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Адрес электронной почты
a.ulanova@nntg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уланова А А
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Текущий ремонт тепловых сетей и магистралей систем отопления от котельных г. Дзержинска Нижегородской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт тепловых сетей и магистралей систем отопления от котельных г. Дзержинска Нижегородской области
Начальная цена
12 503 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
250 077,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Нижегородтеплогаз
Все закупки и тендеры Нижегородтеплогаз
Адрес местонахождения
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А
42.21.22
35.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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