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    Главная / Торги / Текущий ремонт тепловых сетей и магистралей систем отопления от котельных г. Дзержинска Нижегородской области

    Текущий ремонт тепловых сетей и магистралей систем отопления от котельных г. Дзержинска Нижегородской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243250Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт тепловых сетей и магистралей систем отопления от котельных г. Дзержинска Нижегородской области Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110243250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт тепловых сетей и магистралей систем отопления от котельных г. Дзержинска Нижегородской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Заявка.docx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Критерии.xlsx

    Обоснование_начальной__максимальной___цены.pdf

    Приложения_к_документации.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДТЕПЛОГАЗ
    Все закупки и тендеры Нижегородтеплогаз

    Юридический адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А

    Контактный телефон

    +7 831 469-80-26

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.ulanova@nntg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уланова А А

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт тепловых сетей и магистралей систем отопления от котельных г. Дзержинска Нижегородской области

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243250Подведение итогов не позднее Текущий ремонт тепловых сетей и магистралей систем отопления от котельных г. Дзержинска Нижегородской области Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт тепловых сетей и магистралей систем отопления от котельных г. Дзержинска Нижегородской области

    Начальная цена

    12 503 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    250 077,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Нижегородтеплогаз
    Все закупки и тендеры Нижегородтеплогаз

    Адрес местонахождения

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ульянова, 10А

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    35.30.5

    Обеспечение работоспособности тепловых сетей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обеспечение работоспособности тепловых сетей"

    Кол-во: 1.00000

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