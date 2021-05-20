Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город в 2021

    оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город в 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243413Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг в 2021 году по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город.Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110243413

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город в 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 15:46

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.docx

    ПРОТОКОЛ3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Контактный телефон

    +7 831 262-20-32

    Факс

    +7 831 280-84-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@cit-nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг в 2021 году по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 23:0021.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243413Подведение итогов не позднее оказание услуг в 2021 году по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город.Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг в 2021 году по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город.

    Начальная цена

    12 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ НО ЦИТ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Классификатор ОКПД2

    33.14.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    Приложение___1__Договор.docx

    14.05.2021

    Приложение__1_к_Техническому_заданию.docx

    14.05.2021

    Приложение__2_к_Техническому_заданию.docx

    14.05.2021

    Приложение___3_к_Техническому_заданию.docx

    14.05.2021

    Расчет_суммы_единиц.xls

    14.05.2021

    Расчет_НМЦК_.xlsx

    14.05.2021

    ТЗ_Правоохранительныи__сегмент_2021_2__2_.docx

    14.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933529/name/60a7b5e92f2097.99450815

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сумма цен единиц"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Конкурентный отбор № 32211068886
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание...
    591754
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 050 001
    Лоты:
    1
    Регион:
    Липецкая область
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211037122
    Оказание услуг по ремонту электрических машин взрывозащищенного и общепромышленного исполнения
    Оказание услуг по ремонту электрических машин взрывозащищенного и общепромышленного исполнения
    586574
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    5 289 176
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить