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    Главная / Торги / поставка бытовой химии

    поставка бытовой химии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110242777Дата и время окончания срока приема заявок поставка бытовой химии460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110242777

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка бытовой химии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    28.04.2021 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Описание предмета закупки

    Документация о закупке

    протокол_вторых_частей_аукцион_32110242777.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
    Все закупки и тендеры ГКУ ЦОЗ

    Юридический адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Почтовый адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 3532 57-21-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakup_ookpb1@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зиновичева С. С.

    Место рассмотрения предложений

    460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовой химии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 08:0024.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110242777Подведение итогов не позднее поставка бытовой химии460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой химии

    Начальная цена

    205 073,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    460006, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 5, ГБУЗ «ООКПБ №1»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУЗ ООКПБ №1
    Все закупки и тендеры ГБУЗ ООКПБ №1

    Адрес местонахождения

    460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЦВИЛЛИНГА, 5,

    460006

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934824/name/60ab9eeae5c479.45641071

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средства чистящие прочие"

    Кол-во: 172

    "Позиция 2"

    "Порошки чистящие"

    Кол-во: 225

    "Позиция 3"

    "Изделия аналогичные прочие, пружинные или набивные, или с внутренним наполнителем из любого материала, или изготовленные из губки или пластмасс"

    Кол-во: 680

    "Позиция 4"

    "Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали"

    Кол-во: 297

    "Позиция 5"

    "Средства отбеливающие для стирки"

    Кол-во: 77

    "Позиция 6"

    "Средства отбеливающие для стирки"

    Кол-во: 81

    "Позиция 7"

    "Порошки стиральные"

    Кол-во: 69

    "Позиция 8"

    "Сода кальцинированная прочая"

    Кол-во: 111

    "Позиция 9"

    "Порошки стиральные"

    Кол-во: 149

    "Позиция 10"

    "Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена"

    Кол-во: 5250

    "Позиция 13"

    "Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена"

    Кол-во: 1280

    "Позиция 14"

    "Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена"

    Кол-во: 250

    "Позиция 15"

    "Мыло туалетное твердое"

    Кол-во: 720

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