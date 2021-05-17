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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110242777
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка бытовой химии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
28.04.2021 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Почтовый адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 3532 57-21-79
Факс
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Адрес электронной почты
zakup_ookpb1@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зиновичева С. С.
Место рассмотрения предложений
460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бытовой химии
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовой химии
Начальная цена
205 073,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
460006, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 5, ГБУЗ «ООКПБ №1»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУЗ ООКПБ №1
Все закупки и тендеры ГБУЗ ООКПБ №1
Адрес местонахождения
460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЦВИЛЛИНГА, 5,
460006
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 172
Кол-во: 225
Кол-во: 680
Кол-во: 297
Кол-во: 77
Кол-во: 81
Кол-во: 69
Кол-во: 111
Кол-во: 149
Кол-во: 24
Кол-во: 2
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Кол-во: 1280
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