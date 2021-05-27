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Номер извещения
32110243015
Уникальный номер закупки
FU0004370
Наименование закупки
Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-экологических и инженерно-геологических изысканий; разработка проектной и рабочей документации на строительство газопровода.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.04.2021 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32
Почтовый адрес
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32
Контактный телефон
+7 351 247-20-60
Факс
+7 351 247-91-40
Адрес электронной почты
lns@gazcom74.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серадский Владимир Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-экологических и инженерно-геологических изысканий; разработка проектной и рабочей документации на строительство газопровода.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.202131.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243015Подведение итогов не позднее Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-экологических и инженерно-геологических изысканий; разработка проектной и рабочей документации на строительство газопровода.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-экологических и инженерно-геологических изысканий; разработка проектной и рабочей документации на строительство газопровода.
Начальная цена
18 804 135,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
Адрес местонахождения
454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32
71.12.19
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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