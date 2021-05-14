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Номер извещения
ГП176298
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДА.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.04.2021 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 961 914-35-84
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
V.Nikitin@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Виктор А
Место рассмотрения предложений
Орск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176298Дата и время окончания срока приема заявок Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДАОрск
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176298Дата и время вскрытия заявок Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДАОрск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание услуг 2-3 квартал 2021 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
33.12
33.12
Документация лота
Кол-во: 1
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