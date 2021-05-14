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    Главная / Торги / Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДА.

    Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДА.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176298Дата и время окончания срока приема заявок Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДАОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДА.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.04.2021 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техзадание_ремонт_шпинделя_5_187_2021.pdf

    Чертежи.rar

    извещение_РЕМОНТ_ШПИНДЕЛЯ_5_187.docx

    ГП176298_second_parts_protocol__1_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 961 914-35-84

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    V.Nikitin@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Виктор А

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176298Дата и время окончания срока приема заявок Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДАОрск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176298Дата и время вскрытия заявок Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДАОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176298Подведение итогов не позднее Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДАОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Оказание услуг 2-3 квартал 2021 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    договорные, преимущество отдается предложениям на условиях пост оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/997291/name/610384bbe93d80.06848118

    30.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "реставрация шпинделя расточного станка модели W200 производства ШКОДА."

    Кол-во: 1

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