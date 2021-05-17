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    Главная / Торги / Т000987_Т000992 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Т000987_Т000992 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176330Дата и время окончания срока приема заявок Т000987 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т000987_Т000992 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Т000987_Т000992_Извещение.docx

    Т000987_ТЗ_лот_1.docx

    Т000992_ТЗ_лот_2.docx

    Приложение_2_Форма_технического_предложения.docx

    Приложение_3_Форма_коммерческого_предложения.docx

    Приложение_4_Cписок_документов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    lzaykina@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайкина Людмила Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т000987 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 16:00 GMT +317.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176330Дата и время окончания срока приема заявок Т000987 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 16:0017.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176330Дата и время вскрытия заявок Т000987 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176330Подведение итогов не позднее Т000987 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176330Подведение итогов не позднее Т000987 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т000987 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    26.20.16.170

    Манипуляторы

    32.20.20.190

    Части и принадлежности прочих музыкальных инструментов

    27.40.33.000

    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света

    26.40.41.000

    Микрофоны и подставки для них

    26.40.31.190

    Аппаратура для воспроизведения звука прочая

    27.90.11.000

    Машины электрические и аппаратура специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

    Лот 2

    Т000992 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 16:00 GMT +317.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176330Дата и время окончания срока приема заявок Т000992 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 16:0017.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176330Дата и время вскрытия заявок Т000992 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176330Подведение итогов не позднее Т000992 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176330Подведение итогов не позднее Т000992 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т000992 Приобретение оборудования для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    26.40.41.000

    Микрофоны и подставки для них

    26.40.42.120

    Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона и громкоговорителя

    26.40.51.000

    Части и принадлежности звукового и видеооборудования

    26.20.21.120

    Устройства запоминающие внешние

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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