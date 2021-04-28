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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту фронтального погрузчика с бульдозерным оборудованием

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту фронтального погрузчика с бульдозерным оборудованием

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110242998Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту фронтального погрузчика с бульдозерным оборудованиемНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110242998

    Уникальный номер закупки

    2/0075/АД2021/28042021

    Номер закупки

    2/0075/АД2021/28042021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту фронтального погрузчика с бульдозерным оборудованием

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка у единственного поставщика

    Дата публикации

    28.04.2021 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_2_0075.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Контактный телефон

    +7 34949 1-20-38 доб. 453

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    h.a.panko@achimdevelopment.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панко Христина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    бульдозер, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту фронтального погрузчика с бульдозерным оборудованием

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.04.202128.04.2021 15:0028.04.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110242998Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту фронтального погрузчика с бульдозерным оборудованиемНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту фронтального погрузчика с бульдозерным оборудованием

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Классификатор ОКПД2

    45.20.2

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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