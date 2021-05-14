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Номер извещения
32110243219
Уникальный номер закупки
30-АХО-04/2021
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников АО "Рязаньгоргаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.04.2021 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Почтовый адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Контактный телефон
+7 4912 93-73-76
Факс
+7 4912 93-73-33
Адрес электронной почты
evg@gorgaz.ryazan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гамазкова Елена Валериевна
Место рассмотрения предложений
390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников АО "Рязаньгоргаз"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 23:5920.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243219Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников АО "Рязаньгоргаз"
Начальная цена
301 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию Технической части Документации, Проектом договора (Приложение № 1 к Документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Рязань, согласно п. 7. Технического задания Технической части (Приложение № 2 к Документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
86.21.10.190
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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