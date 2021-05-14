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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников АО "Рязаньгоргаз"

    Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников АО "Рязаньгоргаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:5914.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243219Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110243219

    Уникальный номер закупки

    30-АХО-04/2021

    Номер закупки

    30-АХО-04/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников АО "Рязаньгоргаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.04.2021 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Проект_договора..docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок_.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Техническая_часть.7z

    Документация_..docx

    Извещение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Почтовый адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 4912 93-73-76

    Факс

    +7 4912 93-73-33

    Адрес электронной почты

    evg@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гамазкова Елена Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Закупки и тендеры Услуги в области общей врачебной практики

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников АО "Рязаньгоргаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 23:5920.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243219Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников АО "Рязаньгоргаз"

    Начальная цена

    301 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию Технической части Документации, Проектом договора (Приложение № 1 к Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Рязань, согласно п. 7. Технического задания Технической части (Приложение № 2 к Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора (Приложение № 1 к Документации)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10.190

    Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию Технической части Документации, Проектом договора (Приложение № 1 к Документации)"

    Кол-во: 1.00000

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