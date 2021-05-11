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Номер извещения
ГП176322
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.04.2021 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
mkrivosheev@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кривошеев Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 11:00 GMT +311.05.2021 11:0011.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176322Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.Москва
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 18:0021.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176322Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Дизельное топливо, ЕВРО, ЛЕТНЕЕ, сорт С, экологический класс К5 (ДТ-Л-К5) минус 5, по ГОСТ 32511-2013 - 60тонн: - 21/06/2021-30/06/2021 - 60тонн. БЕНЗИН Регуляр-92 ГОСТ 32513-2013 - 60тн - 15/06/2021-30/06/2021 - 60тонн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Реквизиты назначения (поставка ж/д цистернами): Станция Екатеринославка, Забайкальской ж/д, Код станции - 955406Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
19.20.21.300
19
Документация лота
Кол-во: 60
Кол-во: 60
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