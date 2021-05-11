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    Главная / Торги / Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.

    Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 11:0011.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176322Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176322

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.04.2021 15:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    mkrivosheev@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривошеев Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 11:00 GMT +311.05.2021 11:0011.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176322Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 18:0021.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176322Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176322Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельное топливо (Летнее). Бензин. Амур. 2-я половина ИЮНЯ 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Дизельное топливо, ЕВРО, ЛЕТНЕЕ, сорт С, экологический класс К5 (ДТ-Л-К5) минус 5, по ГОСТ 32511-2013 - 60тонн: - 21/06/2021-30/06/2021 - 60тонн. БЕНЗИН Регуляр-92 ГОСТ 32513-2013 - 60тн - 15/06/2021-30/06/2021 - 60тонн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Реквизиты назначения (поставка ж/д цистернами): Станция Екатеринославка, Забайкальской ж/д, Код станции - 955406Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Необходимо предоставить цену на следующих условиях оплаты: - отсрочка платежа 30 календарных дней от даты поставки - отсрочка платежа 90 календарных дней от даты поставки Обязательно: 1. Доставка до ж/д станции назначения 2. Соответствие качества топлива требованиям ТР ТС, ГОСТ (топливо производства НПЗ РФ) 3. Наличие у поставщика объема продаж не менее 200 млн. руб. в год 4. Согласие поставщика с типовой формой договора Покупателя (письменное подтверждение от Поставщика в случае отсутствия уже подписанного договора) или представление Протокола разногласий одновременно с коммерческим предложением 5. Действие цены на период поставки предусмотренного объема по 01.07.2021 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    19

    Кокс и нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор_на_поставку_ТМЦ__в_редакции_от__20_01_2020.doc

    28.04.2021

    Подтверждение_о_принятии_условий_проекта_Договора.docx

    28.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо, ЕВРО, ЛЕТНЕЕ, сорт С, экологический класс К5 (ДТ-Л-К5) минус 5, по ГОСТ 32511-2013 "

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "БЕНЗИН Регуляр-92 ГОСТ 32513-2013"

    Кол-во: 60

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