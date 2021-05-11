Дизельное топливо (летнее), Хакасия. 2-я половина Июня 2021г.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Необходимо предоставить цену на следующих условиях оплаты: - отсрочка платежа 30 календарных дней от даты поставки - отсрочка платежа 90 календарных дней от даты поставки Дополнительные требования: 1. Доставка до ж/д станции назначения 2. Соответствие качества топлива требованиям ТР ТС, ГОСТ (топливо производства НПЗ РФ) 3. Наличие у поставщика объема продаж не менее 200 млн. руб. в год 4. Согласие поставщика с типовой формой договора Покупателя (письменное подтверждение от Поставщика в случае отсутствия уже подписанного договора) или представление Протокола разногласий одновременно с коммерческим предложением 5. Действие цены на период поставки предусмотренного объема по 01.07.2021 г.