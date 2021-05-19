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    Главная / Торги / проведение дополнительного предварительного отбора в целях определения исполнителей для оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации, для нужд ДОСААФ России

    проведение дополнительного предварительного отбора в целях определения исполнителей для оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации, для нужд ДОСААФ России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176308Дата и время окончания срока приема заявок С целью охвата максимального количества регионов присутствия оценочных компаний, для проведения оценочных работ по определению рыночной стоимости реализации, арендной ставки, оценки инвестиционного вклада, и иной стоимости недвижимого имущества и имущественных прав ДОСААФ России объявляет дополнительные конкурсные процедуры (предварительный отбор) по выбору оценочных компаний. Заявки, поданные организациями в рамках предварительного отбора от 25.02.2021 № ГП114380, будут рассмотрены совместно с заявками, поступившими в рамках настоящего предварительного отбора. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176308

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    проведение дополнительного предварительного отбора в целях определения исполнителей для оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации, для нужд ДОСААФ России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    28.04.2021 15:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    дополнительный_конкурс_оценка.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Почтовый адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 370

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ширшов Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    С целью охвата максимального количества регионов присутствия оценочных компаний, для проведения оценочных работ по определению рыночной стоимости реализации, арендной ставки, оценки инвестиционного вклада, и иной стоимости недвижимого имущества и имущественных прав ДОСААФ России объявляет дополнительные конкурсные процедуры (предварительный отбор) по выбору оценочных компаний. Заявки, поданные организациями в рамках предварительного отбора от 25.02.2021 № ГП114380, будут рассмотрены совместно с заявками, поступившими в рамках настоящего предварительного отбора.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176308Подведение итогов не позднее С целью охвата максимального количества регионов присутствия оценочных компаний, для проведения оценочных работ по определению рыночной стоимости реализации, арендной ставки, оценки инвестиционного вклада, и иной стоимости недвижимого имущества и имущественных прав ДОСААФ России объявляет дополнительные конкурсные процедуры (предварительный отбор) по выбору оценочных компаний. Заявки, поданные организациями в рамках предварительного отбора от 25.02.2021 № ГП114380, будут рассмотрены совместно с заявками, поступившими в рамках настоящего предварительного отбора. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    С целью охвата максимального количества регионов присутствия оценочных компаний, для проведения оценочных работ по определению рыночной стоимости реализации, арендной ставки, оценки инвестиционного вклада, и иной стоимости недвижимого имущества и имущественных прав ДОСААФ России объявляет дополнительные конкурсные процедуры (предварительный отбор) по выбору оценочных компаний. Заявки, поданные организациями в рамках предварительного отбора от 25.02.2021 № ГП114380, будут рассмотрены совместно с заявками, поступившими в рамках настоящего предварительного отбора.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОСААФ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Классификатор ОКПД2

    68.31.16.120

    Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "проведении предварительного отбора в целях определения исполнителей для оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации, для нужд ДОСААФ России"

    Кол-во:

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