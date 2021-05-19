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Номер извещения
ГП176308
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проведение дополнительного предварительного отбора в целях определения исполнителей для оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Российской Федерации, для нужд ДОСААФ России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
28.04.2021 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Почтовый адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 370
Факс
--
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ширшов Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
С целью охвата максимального количества регионов присутствия оценочных компаний, для проведения оценочных работ по определению рыночной стоимости реализации, арендной ставки, оценки инвестиционного вклада, и иной стоимости недвижимого имущества и имущественных прав ДОСААФ России объявляет дополнительные конкурсные процедуры (предварительный отбор) по выбору оценочных компаний. Заявки, поданные организациями в рамках предварительного отбора от 25.02.2021 № ГП114380, будут рассмотрены совместно с заявками, поступившими в рамках настоящего предварительного отбора.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176308Подведение итогов не позднее С целью охвата максимального количества регионов присутствия оценочных компаний, для проведения оценочных работ по определению рыночной стоимости реализации, арендной ставки, оценки инвестиционного вклада, и иной стоимости недвижимого имущества и имущественных прав ДОСААФ России объявляет дополнительные конкурсные процедуры (предварительный отбор) по выбору оценочных компаний. Заявки, поданные организациями в рамках предварительного отбора от 25.02.2021 № ГП114380, будут рассмотрены совместно с заявками, поступившими в рамках настоящего предварительного отбора. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
С целью охвата максимального количества регионов присутствия оценочных компаний, для проведения оценочных работ по определению рыночной стоимости реализации, арендной ставки, оценки инвестиционного вклада, и иной стоимости недвижимого имущества и имущественных прав ДОСААФ России объявляет дополнительные конкурсные процедуры (предварительный отбор) по выбору оценочных компаний. Заявки, поданные организациями в рамках предварительного отбора от 25.02.2021 № ГП114380, будут рассмотрены совместно с заявками, поступившими в рамках настоящего предварительного отбора.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОСААФ РОССИИ
Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ
Адрес местонахождения
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
68.31.16.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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