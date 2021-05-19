Лот 1

С целью охвата максимального количества регионов присутствия оценочных компаний, для проведения оценочных работ по определению рыночной стоимости реализации, арендной ставки, оценки инвестиционного вклада, и иной стоимости недвижимого имущества и имущественных прав ДОСААФ России объявляет дополнительные конкурсные процедуры (предварительный отбор) по выбору оценочных компаний. Заявки, поданные организациями в рамках предварительного отбора от 25.02.2021 № ГП114380, будут рассмотрены совместно с заявками, поступившими в рамках настоящего предварительного отбора.