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    Главная / Торги / Выполнение работ по реконструкции и аварийно-восстановительным ремонтам сетей и сооружений водоотведения для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Выполнение работ по реконструкции и аварийно-восстановительным ремонтам сетей и сооружений водоотведения для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272743Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции и аварийно-восстановительным ремонтам сетей и сооружений водоотведения для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110272743

    Уникальный номер закупки

    176/2021

    Номер закупки

    176/2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по реконструкции и аварийно-восстановительным ремонтам сетей и сооружений водоотведения для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    13.05.2021 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_МИ_12.05.2021_2_.rar

    Протокол___37_2021_от_18.06.2021_ТК_ВОЗ__вопрос_2.6_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по реконструкции и аварийно-восстановительным ремонтам сетей и сооружений водоотведения для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 11:00 GMT +326.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272743Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции и аварийно-восстановительным ремонтам сетей и сооружений водоотведения для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110272743Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции и аварийно-восстановительным ремонтам сетей и сооружений водоотведения для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272743Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции и аварийно-восстановительным ремонтам сетей и сооружений водоотведения для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272743Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции и аварийно-восстановительным ремонтам сетей и сооружений водоотведения для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции и аварийно-восстановительным ремонтам сетей и сооружений водоотведения для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    100 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12.000

    Трубопроводы местные для жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/979484/name/60e8316fa10376.95260152

    09.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по реконструкции и аварийно-восстановительным ремонтам сетей и сооружений водоотведения для нужд АО «ОмскВодоканал» "

    Кол-во:

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