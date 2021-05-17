Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на поставку железобетонных изделий и бетона

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110256472 Уникальный номер закупки 110 Номер закупки 110 Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на поставку железобетонных изделий и бетона Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья

Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35 Почтовый адрес 614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28 Контактный телефон +7 342 201-71-53 Факс +7 342 201-71-44 Адрес электронной почты glumova@novogor.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Глумова Наталья Петровна Место рассмотрения предложений г. Пермь ул. Чернышевского, 28 Закупки и тендеры Пермский край Закупки и тендеры Изделия из бетона, используемые в строительстве Ключевые слова:

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