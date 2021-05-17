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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на поставку железобетонных изделий и бетона

    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на поставку железобетонных изделий и бетона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256472Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЖБИ для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"г. Пермь ул. Чернышевского, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256472

    Уникальный номер закупки

    110

    Номер закупки

    110

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на поставку железобетонных изделий и бетона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 13:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_110.docx

    110.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-53

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    glumova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глумова Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь ул. Чернышевского, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Изделия из бетона, используемые в строительстве

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЖБИ для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256472Подведение итогов не позднее Поставка ЖБИ для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"г. Пермь ул. Чернышевского, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЖБИ для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Начальная цена

    963 465,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации, г. Пермь ул. Фрезеровщиков, 50 (за исключением п. 13)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12

    Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня

    Классификатор ОКВЭД2

    23.61

    Производство изделий из бетона для использования в строительстве

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/963158/name/60d2ac4ba1ba18.70662763

    23.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Днище колодца ПН 15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Кольцо стеновое КС 7-3"

    Кол-во: 87

    "Позиция 4"

    "Кольцо доборное КО-10"

    Кол-во: 169

    "Позиция 5"

    "Кольцо доборное КО-6"

    Кол-во: 163

    "Позиция 6"

    "Кольцо стеновое КС 10-6"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "Кольцо стеновое КС 15-9"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Кольцо стеновое КС 10-9"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Плита перекрытия ПП 10-2"

    Кол-во: 133

    "Позиция 10"

    "Плита перекрытия ПП 15-2"

    Кол-во: 17

    "Позиция 11"

    "Кольцо стеновое КС 20-9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Плита перекрытия ПП 20-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Плита колодцев нижняя ПН-20 д-2200 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Бетон товарный В 15 М-200"

    Кол-во: 8.09

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