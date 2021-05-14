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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП176384
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый редукцион №ОР21-04-45 предмет: «Поставка рабочих станций НР для нужд Банка ГПБ (АО)»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
28.04.2021 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солкан Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Рабочие станции НР
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рабочие станции НР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
63
26
Документация лота
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