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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265024Дата и время окончания срока приема заявок Страхование АВТОКАСКОМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110265024

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    91.РК.4.3.2021_ДОЗ_РКЦ_Прогресс_КАСКО.docx

    91.РК.4.3.2021_Приложение___1___Проект_договора.docx

    91.РК.4.3.2021_Приложение___2__Техническое_задание.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    INFO@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование АВТОКАСКО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265024Дата и время окончания срока приема заявок Страхование АВТОКАСКОМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110265024Дата и время вскрытия заявок Страхование АВТОКАСКОМосква

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 10:0027.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265024Подведение итогов не позднее Страхование АВТОКАСКОМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265024Подведение итогов не позднее Страхование АВТОКАСКОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование АВТОКАСКО

    Начальная цена

    2 347 091,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. СамараРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    65.12.29.000

    Услуги по страхованию автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.2

    Страхование имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование имущества"

    Кол-во: 33.00000

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