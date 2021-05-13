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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Ковыктинского ГКМ

    Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Ковыктинского ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 15:0013.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176357Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Ковыктинского ГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176357

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Ковыктинского ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.04.2021 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП176357_ЭТП.pdf

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2021.docx

    Запрос_ТКП_для_ЭТП_ГПБ__хозтоваря_для_КГКМ_.xlsx

    ПРИЛОЖЕНИЕ___1___ОБРАЗЕЦ_СПЕЦИФИКАЦИИ_К_ТИПОВОМУ_ДОГОВОРУ_ПОСТАВКИ.docx

    проект_дс_поставка.doc

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___кор.doc

    ПРИЛОЖЕНИЕ___2__2.1_2.4.___ОСОБЫЕ_УСЛОВИЯ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.usoltseva@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усольцева Анастасия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Ковыктинского ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 15:00 GMT +313.05.2021 15:0013.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176357Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Ковыктинского ГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 16:0018.06.2021 16:0018.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176357Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Ковыктинского ГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 16:0018.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176357Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Ковыктинского ГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Ковыктинского ГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    17.22.12

    Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

    14.12.30.150

    Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

    25.72.1

    Замки и петли

    17.22.1

    Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения

    27.2

    Батареи и аккумуляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/949215/name/60be03552a6c41.33260214

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная АА 2700mAh"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная АА 2700mAh"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Батарея аккумуляторная ААА 1000mAh"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Батарея аккумуляторная ААА 1000mAh"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "бумага туалетная 2-х слойная 4 рулона в упаковке"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Веник сорго"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Ветошь"

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Газ для портативных плит Следопыт металлический баллон, 220 г, Всесезонный PF-FG-220R"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Замок навесной 60 мм HZ460 ЧИБИС"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Замок навесной APECS PD-01-63 (6LOCKS+5KEYS) ID:00011651"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Замок навесной APECS PD-01-63-L ID:00017534"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Замок навесной APECS PD-01-63-L ID:00017534"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "Краска серебрянка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Лом 1,5м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Лопата штыковая остроконечная рельсовая сталь без черенка"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Марля отрез 10м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Метла синтетическая круглая с черенком"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Метла синтетическая плоская с черенком"

    Кол-во: 110

    "Позиция 19"

    "мешки для мусора 30л, толщина 60мкм, рул"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Мешки для мусора 60л, толщина 60мкм, рул"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Перчатки латексные 100шт/упак (размеры S -20%,М- 60%,L-20%)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Перчатки латексные 25шт/упак особопрочные размеры (S -20%,М- 60%,L-20%)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Перчатки медицинские латексные 100 шт в упаковке "HIGH RISK" не анатомические, не стерильные , гладкие размер S"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Перчатки медицинские 100шт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Пленка полиэтиленовая 1,5 *100м 150мкм (двухслойная)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Пленка полиэтиленовая 200мкм 2*50м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Полотно нетканое 50м"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "Скатерти полиэтиленовые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Средство для мытья посуды ЖМС №40 5л"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Средство для прочистки труб ЖМС №7 5л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Средство чистящее для сантехники "Чистодез""

    Кол-во: 80

    "Позиция 32"

    "Трикотажные перчатки с точечным ПВХ-покрытием «Сити» (для кухонных и подсобных рабочих)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 33"

    "Трикотажные перчатки с точечным ПВХ-покрытием «Сити» (для кухонных и подсобных рабочих)"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 34"

    "Флаг СТНГ, Газпром, ГАС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Черенок для лопат 40х1200мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 36"

    "Шапочки одноразовые 100 шт в упаковке"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Шланг поливочный 3/4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 38"

    "Шпагат 400м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Элемент питания 6F22 9V (крона)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Элемент питания АА 4шт/уп"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Элемент питания ААА 10шт/уп"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Полотно вафельное, 50 м в рулоне"

    Кол-во: 50

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