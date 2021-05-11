Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Текущий ремонт участка ОГМ «Завод Нефтемаш» - филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Отрадном.

    Текущий ремонт участка ОГМ «Завод Нефтемаш» - филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Отрадном.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 18:0011.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176521Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176521

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт участка ОГМ «Завод Нефтемаш» - филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Отрадном.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 13:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_ремонт_участка_ОГМ_кор._Даров.doc

    Lot_00_00_20.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 917 101-10-97

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    VPodkopov@Uralmash-NGO.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Подкопов Виталий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно закупочной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 18:00 GMT +311.05.2021 18:0011.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176521Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2021 18:0011.05.2021 18:0011.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176521Дата и время вскрытия заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 18:0011.06.2021 18:0011.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176521Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 18:0011.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176521Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно закупочной документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт участка ОГМ"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211083881
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора, на Выполнение работ по ремонту помещения (под комнату приема пищи) АТЦ для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2022 году (№ ВК-ТС-016-22).
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    594092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    379 968
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211057151
    Выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов и душевой в бизнес зале МВЛ, помещений ЗПК ВВЛ с ремонтом санузлов и заменой дверей, расширение помещения женского санузла в секторе В2 в здании Аэровокзала (инв. № МА-010027) для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».
    Выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов и душевой в бизнес зале МВЛ, помещений...
    589980
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    5 051 347
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Запрос предложений № ГП213279
    «Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях Операционного офиса № 029/2024 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 13 Б».
    «Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях Операционного...
    587284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    5 095 351
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить