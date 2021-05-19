Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запчастей для автомобилей Mitsubishi L-200, Toyota Hilux (КГКМ)

    Поставка запчастей для автомобилей Mitsubishi L-200, Toyota Hilux (КГКМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 13:1619.05.2021 13:16Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для автомобилей Mitsubishi L-200, Toyota Hilux (КГКМ)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176356

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для автомобилей Mitsubishi L-200, Toyota Hilux (КГКМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.04.2021 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4349

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для автомобилей Mitsubishi L-200, Toyota Hilux (КГКМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 13:16 GMT +319.05.2021 13:1619.05.2021 13:16Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для автомобилей Mitsubishi L-200, Toyota Hilux (КГКМ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176356Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для автомобилей Mitsubishi L-200, Toyota Hilux (КГКМ)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176356Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для автомобилей Mitsubishi L-200, Toyota Hilux (КГКМ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для автомобилей Mitsubishi L-200, Toyota Hilux (КГКМ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бампер передний 52119-0M950"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вал приводной 43430-0K070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Диск сцепления Toyota 312500К280"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Корзина сцепления Toyota 312100К280"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Крепление переднего бампера, боковое левое 52116-0К180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Подкрылок передний, левый для 53806-0K150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Амортизатор задний MITSUBISHI 4162A289"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Амортизатор передний MITSUBISHI 4062A082"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Амортизатор передний MITSUBISHI 4062A099"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Втулка рессоры MITSUBISHI 4152A020"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Втулка рессоры MITSUBISHI MB584531"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Втулка рессоры MITSUBISHI MT362394"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Втулка стабилизатора MITSUBISHI 4056A219"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Втулка стабилизатора MITSUBISHI MR992317"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Выжимной MITSUBISHI 2324A080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Генератор MITSUBISHI 1800A380"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Диск сцепления MITSUBISHI 2301A084"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Изолятор стойки передней MITSUBISHI MR992326"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Комплект сцепления (без выжимного) MITSUBISHI 2300A074"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Корзина сцепления MITSUBISHI MN171120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Пластина серьги MITSUBISHI 4152A014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Пластина серьги рессоры MITSUBISHI MN103210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Подушка пружины MITSUBISHI MR992324"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Подшипник выжимной MITSUBISHI MN171419"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Пыльник амортизатора MITSUBISHI MR992325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Пыльник амортизатора переднего MITSUBISHI MR992325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Сайлентблок рессоры MAB119 Febest"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Свеча накаливания MITSUBISHI 1820A009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Свеча накаливания MITSUBISHI 1820A019"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Серьга рессоры MITSUBISHI 4152A013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Серьга рессоры MITSUBISHI MN103209"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Стекло лобовое MITSUBISHI 6102B234"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Стойка стабилизатора MITSUBISHI 4056A198"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Стойка стабилизатора MITSUBISHI 4056A199"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237403
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №12: Станция компрессорная СД-9/101М А 959 СХ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 850 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:29
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237398
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №11: Автомобиль Седельный тягач КамАЗ-65225-014-22 А 208 КМ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592641
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    440 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:26
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237395
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №10: Метаноловоз АЦМ-10 на шасси КамАЗ-43118 М 298 ЕМ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592636
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    748 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:23
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237392
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №9: Автоцистерна (автотопливозаправщик) НефАЗ-66062-10 А 210 КМ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592630
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 201 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:21
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237381
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №8: Автомобиль Тойота Ленд Крузер Х 036 КХ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592614
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 257 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:11
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014380
    Закупка диагностического оборудования и запчастей для автомобильной техники
    Закупка диагностического оборудования и запчастей для автомобильной техники
    594342
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237379
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №7: Автобус Toyota Hiace TRH223L-LEMNKX К 681 УМ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    936 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:03
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237375
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №6: Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-33 ХМ 3214 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
    592591
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    985 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 14:52
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить