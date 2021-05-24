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Номер извещения
32110274312
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обслуживание специализированной техникой (Бованенковское НГКМ) (п. 118 ПЗ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
13.05.2021 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-14-35
Адрес электронной почты
Martynova.NB@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мартынова Наталья Борисовна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание специализированной техникой (Бованенковское НГКМ)
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 14:00 GMT +324.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274312Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание специализированной техникой (Бованенковское НГКМ)Ноябрьск
Текущий статус
Заключение договора
Предмет договора
Обслуживание специализированной техникой (Бованенковское НГКМ)
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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