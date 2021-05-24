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    Главная / Торги / Обслуживание специализированной техникой (Бованенковское НГКМ) (п. 118 ПЗ)

    Обслуживание специализированной техникой (Бованенковское НГКМ) (п. 118 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274312Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание специализированной техникой (Бованенковское НГКМ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110274312

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0070769-369-2021

    Наименование закупки

    Обслуживание специализированной техникой (Бованенковское НГКМ) (п. 118 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    13.05.2021 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-14-35

    Адрес электронной почты

    Martynova.NB@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартынова Наталья Борисовна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Обслуживание специализированной техникой (Бованенковское НГКМ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 14:00 GMT +324.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274312Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание специализированной техникой (Бованенковское НГКМ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Предмет договора

    Обслуживание специализированной техникой (Бованенковское НГКМ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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