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    Главная / Торги / Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»

    Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251485

    Уникальный номер закупки

    188/ЗАВ-21

    Номер закупки

    188/ЗАВ-21

    Наименование закупки

    Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    29.04.2021 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.Документация_188_ЗАВ.docx

    2.Техническое_задание.doc

    3.Проект_договора.doc

    4.Форма__1_Ценовое_предложение.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110251485Дата и время вскрытия заявок Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251485Подведение итогов не позднее Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»

    Начальная цена

    577 038,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.11.12

    Двигатели судовые с искровым зажиганием; прочие двигатели

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»"

    Кол-во: 1.00

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