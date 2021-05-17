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Номер извещения
32110251485
Уникальный номер закупки
188/ЗАВ-21
Наименование закупки
Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме
Дата публикации
29.04.2021 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Почтовый адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Контактный телефон
+7 495 695-21-18
Факс
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Адрес электронной почты
Zakupki@updk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Любимов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
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Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110251485Дата и время вскрытия заявок Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251485Подведение итогов не позднее Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двигателя ROTAX 900 ACE HO Гидроцикла Sea-Doo GTS 90 25НВ (кат№420090332) и запасных частей, для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»
Начальная цена
577 038,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Адрес местонахождения
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
28.11.12
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00
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