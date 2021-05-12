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    Главная / Торги / Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кг

    Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176554Дата и время окончания срока приема заявок Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кгКаменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176554

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1

    Наименование закупки

    Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 902 877-79-23

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MaltsevaEV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 10:00 GMT +312.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176554Дата и время окончания срока приема заявок Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кгКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2021 10:0012.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176554Дата и время вскрытия заявок Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кгКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176554Подведение итогов не позднее Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кгКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.202114.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176554Подведение итогов не позднее Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кгКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    850 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    623405, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводская, 5. самовывоз автотранспортом за счет покупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    38.12.25.000

    Масла отработанные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). "

    Кол-во: 850

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