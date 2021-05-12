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Номер извещения
ГП176554
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 902 877-79-23
Факс
--
Адрес электронной почты
MaltsevaEV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Екатерина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 10:00 GMT +312.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176554Дата и время окончания срока приема заявок Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кгКаменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2021 10:0012.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176554Дата и время вскрытия заявок Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кгКаменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176554Подведение итогов не позднее Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кгКаменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.05.202114.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176554Подведение итогов не позднее Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кгКаменск-Уральский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смесь масел минеральных отработаных (трансмисионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов (4 06 320 01 31 3). Кол-во: 850 кг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
850 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
623405, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводская, 5. самовывоз автотранспортом за счет покупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
38.12.25.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 850
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