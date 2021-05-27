Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку запорной арматуры для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110260383 Уникальный номер закупки 21/ОПвИМЭ/0007 Номер закупки 21/ОПвИМЭ/0007 Наименование закупки Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку запорной арматуры для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск

Все закупки и тендеры ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск Юридический адрес 454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14 Почтовый адрес 426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6 Контактный телефон +7 3412 91-00-83 Факс +7 3412 91-09-15 Адрес электронной почты Burduli@izhstal.ru Ф.И.О. контактного лица Бурдули Елена Гурамиевна Место рассмотрения предложений Ижевск Закупки и тендеры Челябинская область Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Закупка запорной арматуры на 2-е полугодие Этапы закупочной процедуры Текущий статус Архив Дата подведения итогов 30.06.2021 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее 32110260383 Подведение итогов не позднее Закупка запорной арматуры на 2-е полугодие Ижевск Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Закупка запорной арматуры на 2-е полугодие Начальная цена 540 342,96 Валюта RUB Размер обеспечения заявки (в рублях) Не установлен Условия Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию * Если это является обязательным условием или Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ Получить > Условия договора Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг В соответствии с ТЗ. Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг г. Ижевск ,ул. Новоажимова, д.6.Рассчитать логистику > Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Оплата в течение 15 (пятнадцати) календарных дней . Требования к электронной подписи поставщиков Подавать заявки без использования ЭП Не разрешается

Получить электронную подпись Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики Наименование заказчика МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО Адрес местонахождения 454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14, 454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14 Классификатор ОКПД2 28.14.13.142 Арматура запорная Классификатор ОКВЭД2 28.14 Производство арматуры трубопроводной (арматуры) Документация лота Нет прикрепленных документов Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "Вентиль трехходовой Т-203 DN10 PP14МПа" Кол-во: 1 "Позиция 2" "Вентиль запорный проходной с КОФ 15с52нж Ду15 Ру63" Кол-во: 2 "Позиция 3" "Вентиль запорный проходной с КОФ 15с52нж Ду20 Ру63" Кол-во: 1 "Позиция 4" "Вентиль запорный проходной с КОФ15с52нж Ду25 Ру63" Кол-во: 4 "Позиция 5" "Вентиль запорный проходной с КОФ 15с22нж Ду40 Ру40" Кол-во: 2 "Позиция 6" "Вентиль запорный проходной фланцевый 15с22нж Ду80 Ру40" Кол-во: 3 "Позиция 7" "Вентиль запорный стальной фланцевый 15с22нж Ду50 Ру40" Кол-во: 1 "Позиция 8" "Вентиль игольчатый (внутренняя резьба с 2-х сторон) 15С54БК Ду15, РУ160" Кол-во: 5 "Позиция 9" "Вентиль 15кч18п2 Ø40 Ру16" Кол-во: 1 "Позиция 10" "Вентиль проходной запорный 15б3р Ду15 Ру16" Кол-во: 2 "Позиция 11" "Вентиль проходной запорный 15б3р Ду20 Ру16" Кол-во: 2 "Позиция 12" "Вентиль проходной запорный 30ч906бр SA Ду200 Ру16" Кол-во: 1 "Позиция 13" "Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 31с41нж Ду50 Ру16" Кол-во: 2 "Позиция 14" "Задвижка фланцевая, параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр Ду80 Ру16" Кол-во: 3 "Позиция 15" "Задвижка фланцевая, параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр Ду100 Ру16" Кол-во: 5 "Позиция 16" "Задвижка фланцевая 30ч6бр Ду200 Ру16" Кол-во: 1 "Позиция 17" "Затвор поворотный дисковый с рукояткой с КОФ Ci Ду80 EPDM" Кол-во: 2 "Позиция 18" "Клапан обратный 19ч21бр Ду150 Ру16" Кол-во: 1 "Позиция 19" "Клапан предохранительный; электромагнитный привод ЭМП-И1 U220; 0,04А; 50 Гц КПЭГ-100(Л) Ду100 Ру12" Кол-во: 1 "Позиция 20" "Клапан 15Б14бк Ду32 Ру200" Кол-во: 1 "Позиция 21" "Кран шаровой запорный КШТВГ 16-200 Ду200 Ру16" Кол-во: 1 "Позиция 22" "Кран шаровый для манометра, ручка 11б41п18 Ду15 Ру16" Кол-во: 5 "Позиция 23" "Кран шаровый муфтовый (вода-пар), рычаг, муфта-муфта 11б27п1 Ду15 РУ16" Кол-во: 6 "Позиция 24" "Кран шаровый муфтовый (вода-пар), рычаг, муфта-муфта 11б27п1 Ду25 РУ16" Кол-во: 2 "Позиция 25" "Кран шаровый муфтовый (вода-пар), рычаг, сгон, резьбочка-2шт., муфта, контрогайка 11б27п1 Ду25 РУ16" Кол-во: 1 "Позиция 26" "Кран шаровый муфтовый (газ), рычаг, муфта-муфта 11б27п Ду15 РУ16" Кол-во: 5 "Позиция 27" "Кран шаровый муфтовый (газ), рычаг, муфта-муфта 11б27п Ду15,Ру40" Кол-во: 2 "Позиция 28" "Кран шаровый муфтовый (газ), рычаг, муфта-муфта 11б27п Ду20,Ру16" Кол-во: 3 "Позиция 29" "Кран шаровый муфтовый для манометра 11б41п21 Ду15 Ру16" Кол-во: 7