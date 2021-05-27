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Номер извещения
32110260383
Уникальный номер закупки
21/ОПвИМЭ/0007
Наименование закупки
Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку запорной арматуры для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.05.2021 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-00-83
Факс
+7 3412 91-09-15
Адрес электронной почты
Burduli@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бурдули Елена Гурамиевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка запорной арматуры на 2-е полугодие
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запорной арматуры на 2-е полугодие
Начальная цена
540 342,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ижевск ,ул. Новоажимова, д.6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
28.14.13.142
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 7
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