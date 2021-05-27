Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку запорной арматуры для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

    Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку запорной арматуры для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260383Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запорной арматуры на 2-е полугодиеИжевскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110260383

    Уникальный номер закупки

    21/ОПвИМЭ/0007

    Номер закупки

    21/ОПвИМЭ/0007

    Наименование закупки

    Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку запорной арматуры для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.05.2021 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_спецификации.xls

    Приложение__к_договору_Система_контроля.doc

    Проект_Договора__2021_г.__.doc

    ЗД_ЗП_арматура.docx

    Перечень_внесенных_изменений__ЗП_32110260383.doc

    ТЗ_арматура_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск
    Все закупки и тендеры ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-00-83

    Факс

    +7 3412 91-09-15

    Адрес электронной почты

    Burduli@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурдули Елена Гурамиевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запорной арматуры на 2-е полугодие

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260383Подведение итогов не позднее Закупка запорной арматуры на 2-е полугодиеИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запорной арматуры на 2-е полугодие

    Начальная цена

    540 342,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ижевск ,ул. Новоажимова, д.6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 15 (пятнадцати) календарных дней .

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентиль трехходовой Т-203 DN10 PP14МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вентиль запорный проходной с КОФ 15с52нж Ду15 Ру63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Вентиль запорный проходной с КОФ 15с52нж Ду20 Ру63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Вентиль запорный проходной с КОФ15с52нж Ду25 Ру63"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Вентиль запорный проходной с КОФ 15с22нж Ду40 Ру40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Вентиль запорный проходной фланцевый 15с22нж Ду80 Ру40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Вентиль запорный стальной фланцевый 15с22нж Ду50 Ру40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Вентиль игольчатый (внутренняя резьба с 2-х сторон) 15С54БК Ду15, РУ160"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Вентиль 15кч18п2 Ø40 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Вентиль проходной запорный 15б3р Ду15 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Вентиль проходной запорный 15б3р Ду20 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Вентиль проходной запорный 30ч906бр SA Ду200 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 31с41нж Ду50 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Задвижка фланцевая, параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр Ду80 Ру16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Задвижка фланцевая, параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр Ду100 Ру16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Задвижка фланцевая 30ч6бр Ду200 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Затвор поворотный дисковый с рукояткой с КОФ Ci Ду80 EPDM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Клапан обратный 19ч21бр Ду150 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Клапан предохранительный; электромагнитный привод ЭМП-И1 U220; 0,04А; 50 Гц КПЭГ-100(Л) Ду100 Ру12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Клапан 15Б14бк Ду32 Ру200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой запорный КШТВГ 16-200 Ду200 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Кран шаровый для манометра, ручка 11б41п18 Ду15 Ру16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Кран шаровый муфтовый (вода-пар), рычаг, муфта-муфта 11б27п1 Ду15 РУ16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Кран шаровый муфтовый (вода-пар), рычаг, муфта-муфта 11б27п1 Ду25 РУ16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Кран шаровый муфтовый (вода-пар), рычаг, сгон, резьбочка-2шт., муфта, контрогайка 11б27п1 Ду25 РУ16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Кран шаровый муфтовый (газ), рычаг, муфта-муфта 11б27п Ду15 РУ16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Кран шаровый муфтовый (газ), рычаг, муфта-муфта 11б27п Ду15,Ру40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Кран шаровый муфтовый (газ), рычаг, муфта-муфта 11б27п Ду20,Ру16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Кран шаровый муфтовый для манометра 11б41п21 Ду15 Ру16"

    Кол-во: 7

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076155
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (6)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    36 906 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить