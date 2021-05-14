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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту смотровых ям и ворот на БВТ и ремонту помещений здания главной диспетчерской, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП479446)

    Выполнение работ по ремонту смотровых ям и ворот на БВТ и ремонту помещений здания главной диспетчерской, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП479446)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255675Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту смотровых ям и ворот на БВТ и ремонту помещений здания главной диспетчерскойВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255675

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП479446

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту смотровых ям и ворот на БВТ и ремонту помещений здания главной диспетчерской, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП479446)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:01

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Договор_подряда.docx

    Техническое_задание.docx

    ВОР_ремонт_смотровых_ям_и_ворот_на_БВТ.xlsx

    ВОР_ремонт_главной_диспетчерской.xlsx

    Продление_до_14.05.2021.doc

    Формы.7z

    4._ЗД_ГПБ_ЗП_только_СМП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-76-74

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    nriabchenko@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябченко Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту смотровых ям и ворот на БВТ и ремонту помещений здания главной диспетчерской

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255675Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту смотровых ям и ворот на БВТ и ремонту помещений здания главной диспетчерскойВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту смотровых ям и ворот на БВТ и ремонту помещений здания главной диспетчерской

    Начальная цена

    3 576 771,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.31.10.110

    Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных сеток и дранок

    Классификатор ОКВЭД2

    43.31

    Производство штукатурных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ремонт смотровых ям и замена ворот на БВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ремонт помещений здания главной диспетчерской"

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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