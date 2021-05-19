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    Главная / Торги / Поставка материалов верхнего строения пути для продления жд путей необщего пользования №№ 6,31, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП479406)

    Поставка материалов верхнего строения пути для продления жд путей необщего пользования №№ 6,31, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП479406)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 03:0019.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов верхнего строения пути для продления жд путей необщего пользования №№ 6,31ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255776

    Уникальный номер закупки

    ГП479406

    Номер закупки

    ГП479406

    Наименование закупки

    Поставка материалов верхнего строения пути для продления жд путей необщего пользования №№ 6,31, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП479406)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП479406_3_от_11.06.21.pdf

    Продление_до_19.05.2021_г..docx

    Техническое_задание.doc

    Формы.7z

    Спецификация_20.doc

    Договор_поставки.doc

    Закупочная_документация_ГПБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-55

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    Anna.Kurdyukova@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курдюкова Анна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Локомотивы железнодорожные и подвижной состав

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов верхнего строения пути для продления жд путей необщего пользования №№ 6,31

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.202129.06.2021 12:0029.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255776Подведение итогов не позднее Поставка материалов верхнего строения пути для продления жд путей необщего пользования №№ 6,31Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов верхнего строения пути для продления жд путей необщего пользования №№ 6,31

    Начальная цена

    95 937,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.144

    Комплектующие (запасные части) транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.20

    Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/953595/name/60c2bb491e9b70.59783251

    11.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт стыковой в сборе М27*160"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 2"

    "Костыль путевой 16*16*165"

    Кол-во: 0.65

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