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Номер извещения
32110255766
Уникальный номер закупки
ГП479401
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту ограждения территории автобазы (ГП479401)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 12:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-76-74
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
nriabchenko@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябченко Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ванино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту ограждения территории автобазы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту ограждения территории автобазы
Начальная цена
2 005 205,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Россия, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
43.99.30.000
43.99
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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