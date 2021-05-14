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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту ограждения территории автобазы (ГП479401)

    Выполнение работ по ремонту ограждения территории автобазы (ГП479401)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255766Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту ограждения территории автобазыВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255766

    Уникальный номер закупки

    ГП479401

    Номер закупки

    ГП479401

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту ограждения территории автобазы (ГП479401)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП479401_3_от_23.06_2021.pdf

    ФОРМЫ.zip

    Договор_подряда.docx

    ТЗ.docx

    ВОР.xlsx

    ЗД_ГПБ_Автобаза.docx

    Продление_до_14.05.2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-76-74

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    nriabchenko@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябченко Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту ограждения территории автобазы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255766Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту ограждения территории автобазыВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту ограждения территории автобазы

    Начальная цена

    2 005 205,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Россия, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.99.30.000

    Работы свайные; работы по строительству фундаментов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/964960/name/60d43d59e65b00.76342861

    24.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно техническому заданию"

    Кол-во: 1.00000

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