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    Главная / Торги / Поставка материалов и оборудования средств ЭХЗ

    Поставка материалов и оборудования средств ЭХЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176359Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку материалов и оборудования средств ЭХЗТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176359

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов и оборудования средств ЭХЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.04.2021 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_цен.docx

    Форма_ТКП.XLSX

    ТФ_Договора_поставки.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 3822 70-59-70 доб. 5475

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.turuntaev@enrgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турунтаев Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Томск

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на поставку материалов и оборудования средств ЭХЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176359Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку материалов и оборудования средств ЭХЗТомск

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 14:0031.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176359Подведение итогов не позднее Договор на поставку материалов и оборудования средств ЭХЗТомск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176359Подведение итогов не позднее Договор на поставку материалов и оборудования средств ЭХЗТомск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на поставку материалов и оборудования средств ЭХЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК

    Адрес местонахождения

    634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22

    634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП. ЭФС. 1.2.12-4 БСЗ 10-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП. ЭФС. 1.2.0-4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Крышка километрового обзора ЭФС. К-1"

    Кол-во: 42

    "Позиция 4"

    "Крышка километрового обзора ЭФС. К-2"

    Кол-во: 34

    "Позиция 5"

    "Электрод сравнения стационарный медно-сульфатный двухкорпусной длительного действия СМЭС "Менделеевец" СМЭС-2-7"

    Кол-во: 18

    "Позиция 6"

    "Электрод вспомогательный ВЭ625-7"

    Кол-во: 18

    "Позиция 7"

    "Индикатор коррозионных процессов с кабелем длиной 7м ИКП10-012"

    Кол-во: 17

    "Позиция 8"

    "Муфта термоусаживаемая ответвительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией 1П20Тпб-1М/25"

    Кол-во: 34

    "Позиция 9"

    "Термоспичка -НГК"

    Кол-во: 56

    "Позиция 10"

    "Лента защитная термоусаживаемая 225х1,4 "Терма-Р""

    Кол-во: 150

    "Позиция 11"

    "Кабель ВВГ 2х6 - 0,66"

    Кол-во: 1550

    "Позиция 12"

    "Кабель ВБШвнг 2х25 (А)-ХЛ"

    Кол-во: 530

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