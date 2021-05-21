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    Главная / Торги / ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗРАБОТКУ САЙТА

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗРАБОТКУ САЙТА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176317Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке сайтаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176317

    Уникальный номер закупки

    01-2021

    Номер закупки

    01-2021

    Наименование закупки

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗРАБОТКУ САЙТА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Техническое_задание.rar

    Приложение__2_Проект_договора_на_разработку_сайта.doc

    Приложение__4_Формы.rar

    Приложение__3_Критерии_и_методика_оценки.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений.docx

    ГП176317_second_parts_protocol.pdf

    Извещение_о_проведении_запроса_предложений.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономная некоммерческая организация Искусственный интеллект в промышленности
    Все закупки и тендеры АНО Искусственный интеллект в промышленности

    Юридический адрес

    191015, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 1, лит. А, часть пом. 176

    Почтовый адрес

    191015, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный пер., 11

    Контактный телефон

    +7 931 342-06-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kharlova.nl@rusindustrial.ai

    Ф.И.О. контактного лица

    Харлова Надежда Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке сайта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 17:00 GMT +321.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176317Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке сайтаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 17:0021.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176317Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке сайтаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 18:0004.06.2021 18:0004.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176317Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке сайтаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 18:0004.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176317Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке сайтаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке сайта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО Искусственный интеллект в промышленности
    Все закупки и тендеры АНО Искусственный интеллект в промышленности

    Адрес местонахождения

    191015, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 1, лит. А, часть пом. 176

    191015, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный пер., 11

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/945986/name/60b87ca46a1d42.67157886

    03.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка Технического задания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Разработка Дизайн-концепции сайта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Создание сайта"

    Кол-во: 1

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