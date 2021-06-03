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    Главная / Торги / Квалификационный отбор поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для оказание услуг стационарной физической охраны объектов и имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский», расположенных в г. Нижнем Новгороде, г. Дзержинске и г. Арзамасе в 2021-2022 гг.

    Квалификационный отбор поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для оказание услуг стационарной физической охраны объектов и имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский», расположенных в г. Нижнем Новгороде, г. Дзержинске и г. Арзамасе в 2021-2022 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 15:0003.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188040Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг стационарной физической охраны объектов и имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский», расположенных в г. Нижнем Новгороде, г. Дзержинске и г. Арзамасе в 2021-2022 гг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП188040

    Уникальный номер закупки

    КО21-04-05(ФС)

    Номер закупки

    КО21-04-05(ФС)

    Наименование закупки

    Квалификационный отбор поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для оказание услуг стационарной физической охраны объектов и имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский», расположенных в г. Нижнем Новгороде, г. Дзержинске и г. Арзамасе в 2021-2022 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_КО21_04_05_ФС_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Elena.Zubekhina@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубехина Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг стационарной физической охраны объектов и имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский», расположенных в г. Нижнем Новгороде, г. Дзержинске и г. Арзамасе в 2021-2022 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП188040Подведение итогов не позднее Оказание услуг стационарной физической охраны объектов и имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский», расположенных в г. Нижнем Новгороде, г. Дзержинске и г. Арзамасе в 2021-2022 гг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг стационарной физической охраны объектов и имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский», расположенных в г. Нижнем Новгороде, г. Дзержинске и г. Арзамасе в 2021-2022 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг стационарной физической охраны объектов и имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский», расположенных в г. Нижнем Новгороде, г. Дзержинске и г. Арзамасе в 2021-2022 гг."

    Кол-во:

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