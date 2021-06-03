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Номер извещения
ГП188040
Уникальный номер закупки
КО21-04-05(ФС)
Наименование закупки
Квалификационный отбор поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для оказание услуг стационарной физической охраны объектов и имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский», расположенных в г. Нижнем Новгороде, г. Дзержинске и г. Арзамасе в 2021-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
30.04.2021 18:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
Elena.Zubekhina@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубехина Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг стационарной физической охраны объектов и имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский», расположенных в г. Нижнем Новгороде, г. Дзержинске и г. Арзамасе в 2021-2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг стационарной физической охраны объектов и имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский», расположенных в г. Нижнем Новгороде, г. Дзержинске и г. Арзамасе в 2021-2022 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
80.10.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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