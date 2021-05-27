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Номер извещения
32110248373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку Клапана предупреждения гидроудара и Дроссельного клапана с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомером, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
d.popov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка клапанов предупреждения гидроудара, клапана дроссельного с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомером
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 12:00 GMT +327.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов предупреждения гидроудара, клапана дроссельного с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомеромМосква
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248373Подведение итогов не позднее Поставка клапанов предупреждения гидроудара, клапана дроссельного с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомеромМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка клапанов предупреждения гидроудара, клапана дроссельного с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомером
Начальная цена
4 941 280,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
28.14.13
28.14
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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