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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку Клапана предупреждения гидроудара и Дроссельного клапана с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомером, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку Клапана предупреждения гидроудара и Дроссельного клапана с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомером, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов предупреждения гидроудара, клапана дроссельного с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомеромМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248373

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку Клапана предупреждения гидроудара и Дроссельного клапана с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомером, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__ТК_ВОЗ__40_2021_от_25.06.2021_8.9.pdf

    Закупочная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    d.popov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка клапанов предупреждения гидроудара, клапана дроссельного с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомером

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 12:00 GMT +327.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов предупреждения гидроудара, клапана дроссельного с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомеромМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248373Подведение итогов не позднее Поставка клапанов предупреждения гидроудара, клапана дроссельного с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомеромМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248373Подведение итогов не позднее Поставка клапанов предупреждения гидроудара, клапана дроссельного с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомеромМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапанов предупреждения гидроудара, клапана дроссельного с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомером

    Начальная цена

    4 941 280,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/971924/name/60ddd814dfbc73.72700226

    01.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан предупреждения гидроудара Ду200 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Дроссельный клапан Ду300 Ру16 с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомером"

    Кол-во: 1

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