Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку Клапана предупреждения гидроудара и Дроссельного клапана с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомером, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО «ОмскВодоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110248373 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку Клапана предупреждения гидроудара и Дроссельного клапана с электромагнитным управлением и встроенным электромагнитным расходомером, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд АО «ОмскВодоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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