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    Главная / Торги / Поставка и замена конвейерной ленты и поставка свинцовых штор для интроскопов для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Поставка и замена конвейерной ленты и поставка свинцовых штор для интроскопов для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и замена конвейерной ленты и поставка свинцовых штор для интроскопов для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110244405

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и замена конвейерной ленты и поставка свинцовых штор для интроскопов для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 17:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК___КР_007507.doc

    ЗД_ЗК_СМП_КР_007507_V_3.docx

    Реестр_изменений_16.05.2021.docx

    Реестр_изменений_13.05.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-10-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.shelepova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелепова А.А. Не

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и замена конвейерной ленты и поставка свинцовых штор для интроскопов для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.202122.06.2021 16:0022.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244405Подведение итогов не позднее Поставка и замена конвейерной ленты и поставка свинцовых штор для интроскопов для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и замена конвейерной ленты и поставка свинцовых штор для интроскопов для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Начальная цена

    360 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    28.22.17.111

    Конвейеры ленточные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948722/name/60bdc25fb5da46.08142178

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство подъемно-транспортного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Поставка и замена конвейерной ленты и поставка свинцовых штор для интроскопов для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар»."

    Кол-во:

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