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Номер извещения
32110249248
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга страхования гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и/или ВКГО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357831, Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевск, Гагарина, 238
Почтовый адрес
357831, Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевск, Гагарина, 238
Контактный телефон
+7 87951 6-38-56
Факс
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Адрес электронной почты
gaz1@kmv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордиенко Игорь Борисович
Место рассмотрения предложений
Георгиевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга страхования гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и/или ВКГО
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга страхования гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и/или ВКГО
Начальная цена
168 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГЕОРГИЕВСКМЕЖРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО ГЕОРГИЕВСКМЕЖРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
357831, Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевск, Гагарина, 238
65.1
65.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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