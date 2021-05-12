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Номер извещения
ГП176631
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мебели и аксессуаров для офиса частно-банковского обслуживания № 001/1021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 36
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 17:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+49 52876 100 4 доб. 1932
Факс
--
Адрес электронной почты
guzel.kayupova@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каюпова Гузель Зиннатовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели и аксессуаров для офиса частно-банковского обслуживания № 001/1021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 18:00 GMT +312.05.2021 18:0012.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176631Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели и аксессуаров для офиса частно-банковского обслуживания № 001/1021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 36Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2021 18:0012.05.2021 18:0012.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176631Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели и аксессуаров для офиса частно-банковского обслуживания № 001/1021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 36Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2021 12:0009.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176631Подведение итогов не позднее Поставка мебели и аксессуаров для офиса частно-банковского обслуживания № 001/1021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 36Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
09.06.202109.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176631Подведение итогов не позднее Поставка мебели и аксессуаров для офиса частно-банковского обслуживания № 001/1021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 36Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели и аксессуаров для офиса частно-банковского обслуживания № 001/1021 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 36
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
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Документация лота
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