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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота

    Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 15:3014.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лотаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176373

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.04.2021 17:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПРИЛОЖЕНИЕ___2__2.1_2.4.___ОСОБЫЕ_УСЛОВИЯ.docx

    Форма_ТКП_Лот_1.XLSX

    проект_дс_поставка.doc

    ПРИЛОЖЕНИЕ___1___ОБРАЗЕЦ_СПЕЦИФИКАЦИИ_К_ТИПОВОМУ_ДОГОВОРУ_ПОСТАВКИ.docx

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2021.docx

    Форма_ТКП_Лот_2.XLSX

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___кор.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.usoltseva@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усольцева Анастасия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:30 GMT +314.05.2021 15:3014.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лотаМосква

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 16:0004.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176373Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лотаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176373Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лотаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.71.14.110

    Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали

    27.40.21

    Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

    20.4

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

    17.22

    Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    25.71

    Изделия ножевые и столовые приборы

    27.20

    Батареи и аккумуляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бахилы для обуви 50пар/упак. 100 шт в упаковке"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Бумага для выпекания ширина 30 см 50 метров в рулоне"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Бумага туалетная 4 рулона"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Бутылка пластиковая 0,5л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Веревка капроновая 12мм 100м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Гель для душа"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "Губка для мытья посуды 5шт Макси супер VCLEAN 5шт. в упаковке"

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "замок навесной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Замок навесной 50мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Замок навесной 60мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Зубочистки 1000шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Комплект спутникового телевидения Триколор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кондиционер для белья 2л"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Краска для обуви 250мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Крем для обуви"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Креманка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Ламинатор А3 ProfiOffice E-2320"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Лампа накаливания 75Вт Е27 Мощностью 75 Ватт на 220 Вольт с цоколем Е27"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Лампа светодиодная LED ECO А60 9Вт 230В 4000К Е27"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Ложка одноразовая 165 мм белая ПП"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 21"

    "Метла пластиковая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Мешки для мусора 120л 10шт/упак особо прочные в рулонах ООО "Полимер КБ " артикул 395990"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 23"

    "Мешки для мусора 60л 10шт/упак особо прочные в рулонах ООО "Полимер КБ ""

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Освежитель воздуха сменный баллон"

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "Печь микроволновая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Пленка для ламинирования А3 100шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Пленка для ламинирования А4 100л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Пищевая пленка самоклеящаяся (45см*200м)рулон"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Полотенце махровое"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Полотно нетканое 50м"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Преформа для ПЭТ бутылей 19л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Салфетка хозяйственная универсальная 3шт/упак"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Светильник настенный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Сервиз чайный 14 предметов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Средство моющее для пола 5л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Средство моющее для стекла 500мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Стакан одноразовый"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 38"

    "Таз пластмассовый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Тарелка одноразовая глубокая"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 40"

    "Тент-полотно 6м*8м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Тент-полотно 8м*10м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Тент-полотно 8м*12м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Фольга"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Халат одноразовый"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 45"

    "Холодильник Samsung BRB260030WW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Шампунь 10мл 500шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Шапочка одноразовая 100шт/упак"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Шпагат 625м"

    Кол-во: 80

    "Позиция 49"

    "Элемент питания LR14 2шт"

    Кол-во: 500

    "Позиция 50"

    "Элемент питания АА 24шт/уп"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Элемент питания ААА 18шт/уп"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Замок навесной 60мм HZ460 ЧИБИС"

    Кол-во: 400

    "Позиция 53"

    "Полотенце для ног"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Полотенце для рук"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Салфетки бумажные"

    Кол-во: 45

    "Позиция 56"

    "Тарелка кухонная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Тарелка одноразовая мелкая"

    Кол-во: 45000

    Лот 2

    Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:30 GMT +314.05.2021 15:3014.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лотаМосква

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 16:0004.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176373Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лотаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176373Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лотаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.7

    Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

    47.52.60

    Услуги по розничной торговле садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гвоздодер 500мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кельма"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Киянка резиновая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Колесо для тачки литое полеуретановое 380ммх80мм (4,8/4,00-8)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Колесо для тачки ЗУБР 39912-1 (диаметр колеса 360 мм., длина оси 95 мм., диаметр оси 16 мм)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Лестница универсальная 2*7 ступеней"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Лестница-стремянка 3*17 ступеней"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Лестница-стремянка 5 ступеней"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Лом 1,5м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Лопата совковая без черенка"

    Кол-во: 289

    "Позиция 11"

    "Лопата штыковая без черенка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Маркер перманентный черный ультратонкий капиллярный BFS-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Маркер перманентный черный тонкий капилярный BFS--5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Маркер-краска черный 4 мм"

    Кол-во: 800

    "Позиция 15"

    "Маркер-краска MUN HWA 4,0мм черный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Метла синтетическая плоская с черенком"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Нож канцелярский 25мм металл профи ЗУБР 09175"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Тачка двухколесная"

    Кол-во: 80

    "Позиция 19"

    "Фляга 50л с ручками"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Фонарь аккумуляторный светодиодный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Маркер-краска MUN HWA 4,0мм белый"

    Кол-во: 1120

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    Обеспечение заявки: 69903,20 ₽
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 990 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Конкурентный отбор № 32211043126
    Поставка товаров: Труба стальная изолированная электросварная для газопроводов
    Поставка товаров: Труба стальная изолированная электросварная для газопроводов
    587364
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    265 850 775
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГСП-СЕРВИС
    Попозиционная № АП010686
    Поставка продовольственных и непродовольственных товаров, табачной продукции для Магазинов ОП НУР для нужд ООО «ГСП-Сервис»
    Поставка продовольственных и непродовольственных товаров, табачной продукции для Магазинов ОП...
    575832
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП237438
    Поставка кабельного барабана, подвесной корзины, стойки для заглушек и приставок.
    Поставка кабельного барабана, подвесной корзины, стойки для заглушек и приставок.
    594504
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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