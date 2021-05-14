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Номер извещения
ГП176373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.04.2021 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.usoltseva@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Усольцева Анастасия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:30 GMT +314.05.2021 15:3014.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лотаМосква
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 16:0004.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176373Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лотаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
25.71.14.110
27.40.21
20.4
17.22
25.71
27.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 3
Кол-во: 1000
Кол-во: 150
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 30000
Кол-во: 5
Кол-во: 2000
Кол-во: 500
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 20000
Кол-во: 5
Кол-во: 15000
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 1000
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 80
Кол-во: 500
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 400
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 45
Кол-во: 20
Кол-во: 45000
Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:30 GMT +314.05.2021 15:3014.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лотаМосква
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 16:0004.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176373Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лотаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров и инструментов для нужд Чаяндинского НГКМ_2 лота
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
25.7
47.52.60
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 289
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 800
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 80
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 1120
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