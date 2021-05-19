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    Главная / Торги / Оргтехника и сетевое оборудование. Монтаж и установка.

    Оргтехника и сетевое оборудование. Монтаж и установка.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105752Дата и время окончания срока приема заявок Компьютерное обеспечениеНабережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105752

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оргтехника и сетевое оборудование. Монтаж и установка.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Книга1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Группа Бринэкс
    Все закупки и тендеры Группа Бринэкс

    Юридический адрес

    445030, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица 40 лет Победы, дом 9, помещение 98

    Почтовый адрес

    423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, а/я, 74

    Контактный телефон

    +7 937 291-00-06

    Факс

    +7 937 291-00-06

    Адрес электронной почты

    bespalova.g@brinex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалова Гузель -

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Компьютерное обеспечение

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 18:00 GMT +319.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105752Дата и время окончания срока приема заявок Компьютерное обеспечениеНабережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 18:0019.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105752Дата и время вскрытия заявок Компьютерное обеспечениеНабережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2021 08:0020.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105752Подведение итогов не позднее Компьютерное обеспечениеНабережные Челны

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105752Подведение итогов не позднее Компьютерное обеспечениеНабережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компьютерное обеспечение

    Начальная цена

    750 530,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, Набережные ЧелныРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% предоплата, 70% после получения товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Группа Бринэкс
    Все закупки и тендеры Группа Бринэкс

    Адрес местонахождения

    445030, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица 40 лет Победы, дом 9, помещение 98

    423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, а/я, 74

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/938888/name/60af5263cb6a26.97514572

    27.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф коммутационный ЦМО ШТК-М-22.6.6-1ААА 22U 600x620мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Полка стационарная 6. NT S450 VA G Полка 19", серая, перфорированная, регулируемая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Патч-панель 19" 1U 5bites PPU50-01 24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS, 850ВA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Маршрутизатор Mikrotik RouterBOARD RB4011iGS+RM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Long Range UAP-AC-LR-EU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Mesh"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Коммутатор Ubiquity 24-ports 1000M 2SFP, US-24-250W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Розетка Lanmaster (TWT-SM2-4545-WH)RJ45 кат.5E"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Патч-корд Lanmaster UTP TWT-45-45-5.0-WH вилка RJ-45-вилкаRJ-45 кат.5е 5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Патч-корд Lanmaster UTP (LAN-PC45/U5E-3.0-WH) вилка RJ-45-вилка RJ-45 кат.5е 3м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Патч-корд Lanmaster UTP (TWT-45-45-0.5-BK) вилка RJ-45-вилка RJ-45 кат.5е 0.5м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Телефон SIP DECT Gigaset A540 IP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Дополнительная трубка DECT Gigaset A540H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Моноблок Acer Aspire C24-963 23.8" Full HD i5 1035G1 (1), 8Gb, SSD256Gb, WIN10PRO, клавиатура, мышь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Гарнитура LOGITECH 960"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Интернет-камера Logitech B525 USB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ПК Intel Core i5-9400/16Gb DDR4/SSD 250Gb EVO plus/500W OC WIN10PRO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Монитор DELL E2221HN 21.5", черный [2221-9510]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Монитор DELL SE2417HGX 23.6", черный [2417-0186]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Клавиатура LOGITECH K120 for business"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Мышь LOGITECH B100 for business"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Принтер Kyocera P3145dn A4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "МФУ лазерный CANON i-Sensys MF267dw"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Картридж CANON 047 оригинальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Картридж KYOCERA TK-3160 оригинальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Кабель USB2.0 соединительный USB A-B Defender "USB04-06PRO" 87430 (1.8м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Накопитель USB flash 16ГБ Transcend "JetFlash 700" TS16GJF700 (USB3.0)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Сетевой фильтр MOST LR, 3м, черный lr 6-3-ч"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Сетевой фильтр MOST R, 5м, черный r 6-5-ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Телевизор BBK 43LEM-1071/FTS2C, 43", FULL HD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Кронштейн для телевизора HAMA H-118101, 19-48", настенный, поворот и наклон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Кабель аудио-видео High Speed ver.1.4 Flat, HDMI (m) - HDMI (m) , ver 1.4, 2м, FLAT"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Сетевой фильтр MOST R, 5м, черный r 6-5-ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Клавиатура LOGITECH K120 for business"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Мышь LOGITECH B100 for business"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Кабель аудио-видео High Speed ver.1.4 Flat, HDMI (m) - HDMI (m) , ver 1.4, 2м, FLAT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Кабель питания NINGBO AN23-1000-3, Евровилка - IEC C13, 3м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Патч-корд Lanmaster UTP TWT-45-45-5.0-WH вилка RJ-45-вилкаRJ-45 кат.5е 5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Кабель USB2.0 соединительный USB A-B Defender "USB04-06PRO" 87430 (1.8м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Сканер Merсury CL-2300 BLE Dongle P2D USB с подставкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Денежный ящик Атол ЕС-410-В (Серый)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Счетчик валют PRO 40U Neo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Детектор валют DORS 1000 М3 серый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Терминал сбора данных, AK25NZLDNEUR1, терминал сбора данных, Android 9.0, RK25-2D-CL, BT/WIFI, NFC (460$)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Дополнительная аккумуляторная батарея, CipherLAB, KBRK250X01505, для RK25, 4000 мАч (42$)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Зарядное устройство, CipherLab, ARK254BCNN201, на 4 аккумулятора, для терминала CipherLab RK25 (165$)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Защитный чехол, SA-CIPRK25RUB1, для терминала CipherLab RK25 с пистолетной рукоятью (без ремешка) (59$)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Пистолетная рукоятка, CipherLab, RK25, ARK25PSTNNN01, Pistol Grip, для CipherLab RK25 (95$)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Кабель HAMA H-54589, USB A(m), micro USB B (m), 3м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Канал интернет с фиксированным IP 30Мбит (в месяц)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Подключение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Резервный канал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Кабель FTP NeoMax NM20001 FTP 5e 305"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Монтаж СКС, WI-FI и тд"

    Кол-во: 1

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