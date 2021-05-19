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Номер извещения
ГП105752
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оргтехника и сетевое оборудование. Монтаж и установка.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445030, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица 40 лет Победы, дом 9, помещение 98
Почтовый адрес
423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, а/я, 74
Контактный телефон
+7 937 291-00-06
Факс
+7 937 291-00-06
Адрес электронной почты
bespalova.g@brinex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалова Гузель -
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Компьютерное обеспечение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 18:00 GMT +319.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105752Дата и время окончания срока приема заявок Компьютерное обеспечениеНабережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 18:0019.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105752Дата и время вскрытия заявок Компьютерное обеспечениеНабережные Челны
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 08:0020.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105752Подведение итогов не позднее Компьютерное обеспечениеНабережные Челны
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компьютерное обеспечение
Начальная цена
750 530,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, Набережные ЧелныРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Группа Бринэкс
Все закупки и тендеры Группа Бринэкс
Адрес местонахождения
445030, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица 40 лет Победы, дом 9, помещение 98
423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, а/я, 74
26.20.1
Документация лота
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
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Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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