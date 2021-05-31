www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110265231
Уникальный номер закупки
КО-017-ПП-21
Наименование закупки
КО-017-ПП-21 на право заключения договора на выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Тюмень Водоканал» по лотам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.dorogina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорогина Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 09:58 GMT +331.05.2021 09:5831.05.2021 09:58Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265231Дата и время окончания срока приема заявок Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
23.07.2021 12:0023.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.07.202123.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)
Начальная цена
18 416 424,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Мельникайте ул. д.93; Геологоразведчиков проезд д.4; Пермякова ул. д.48 кор. 2, д.48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 11:30 GMT +331.05.2021 11:3031.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265231Дата и время окончания срока приема заявок Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Мельникайте ул. д.93; Геологоразведчиков проезд д.4; Пермякова ул. д.48 кор. 2, д.48121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
23.07.2021 12:0023.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Мельникайте ул. д.93; Геологоразведчиков проезд д.4; Пермякова ул. д.48 кор. 2, д.48121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.07.202123.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Мельникайте ул. д.93; Геологоразведчиков проезд д.4; Пермякова ул. д.48 кор. 2, д.48121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Мельникайте ул. д.93; Геологоразведчиков проезд д.4; Пермякова ул. д.48 кор. 2, д.48
Начальная цена
2 395 500,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Одесская ул. д.24 А, д.24; Пермякова ул. д.6 А, д.8, Текстильная ул. д.5, д.7; Котовского ул. д.5 кор. 1, д.5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 13:40 GMT +331.05.2021 13:4031.05.2021 13:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265231Дата и время окончания срока приема заявок Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Одесская ул. д.24 А, д.24; Пермякова ул. д.6 А, д.8, Текстильная ул. д.5, д.7; Котовского ул. д.5 кор. 1, д.5121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
23.07.2021 12:0023.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Одесская ул. д.24 А, д.24; Пермякова ул. д.6 А, д.8, Текстильная ул. д.5, д.7; Котовского ул. д.5 кор. 1, д.5121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.07.202123.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Одесская ул. д.24 А, д.24; Пермякова ул. д.6 А, д.8, Текстильная ул. д.5, д.7; Котовского ул. д.5 кор. 1, д.5121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Одесская ул. д.24 А, д.24; Пермякова ул. д.6 А, д.8, Текстильная ул. д.5, д.7; Котовского ул. д.5 кор. 1, д.5
Начальная цена
17 307 877,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Советская ул. д.124, Профсоюзная ул. д.79, Хохрякова ул. д.95; Володарского ул. д.33, Хохрякова ул. д.32, Дзержинского ул. д.23; Хохрякова ул. д.78, д.80, д.95, д.97, Советская ул. д.124, д.126, Профсоюзная ул. д.79
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 15:30 GMT +331.05.2021 15:3031.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265231Дата и время окончания срока приема заявок Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Советская ул. д.124, Профсоюзная ул. д.79, Хохрякова ул. д.95; Володарского ул. д.33, Хохрякова ул. д.32, Дзержинского ул. д.23; Хохрякова ул. д.78, д.80, д.95, д.97, Советская ул. д.124, д.126, Профсоюзная ул. д.79121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
23.07.2021 12:0023.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Советская ул. д.124, Профсоюзная ул. д.79, Хохрякова ул. д.95; Володарского ул. д.33, Хохрякова ул. д.32, Дзержинского ул. д.23; Хохрякова ул. д.78, д.80, д.95, д.97, Советская ул. д.124, д.126, Профсоюзная ул. д.79121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.07.202123.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Советская ул. д.124, Профсоюзная ул. д.79, Хохрякова ул. д.95; Володарского ул. д.33, Хохрякова ул. д.32, Дзержинского ул. д.23; Хохрякова ул. д.78, д.80, д.95, д.97, Советская ул. д.124, д.126, Профсоюзная ул. д.79121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Советская ул. д.124, Профсоюзная ул. д.79, Хохрякова ул. д.95; Володарского ул. д.33, Хохрякова ул. д.32, Дзержинского ул. д.23; Хохрякова ул. д.78, д.80, д.95, д.97, Советская ул. д.124, д.126, Профсоюзная ул. д.79
Начальная цена
21 046 641,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.