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    Главная / Торги / КО-017-ПП-21 на право заключения договора на выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Тюмень Водоканал» по лотам

    КО-017-ПП-21 на право заключения договора на выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Тюмень Водоканал» по лотам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 09:5831.05.2021 09:58Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265231Дата и время окончания срока приема заявок Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110265231

    Уникальный номер закупки

    КО-017-ПП-21

    Номер закупки

    КО-017-ПП-21

    Наименование закупки

    КО-017-ПП-21 на право заключения договора на выполнение работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Тюмень Водоканал» по лотам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 11:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3.5._Приложение_к_договору__ЛСР_по_лотам___1_4.7z

    4._Приложение__3_к_ЗД__Формы_подачи_предложений.doc

    1._Информационная_карта_КО_017_ПП_21.docx

    2._Приложение__1_к_ЗД__Техзадание.docx

    3.1._Приложение__2_к_ЗД__Проект_договора__Лот__1.docx

    3.2._Приложение__2_к_ЗД__Проект_договора__Лот__2.docx

    6._ГЛБ.docx

    5._Приложение__3_к_ЗД__ККО__Лот_1__2__3_4_.xls

    3.3._Приложение__2_к_ЗД__Проект_договора__Лот__3.docx

    3.4._Приложение__2_к_ЗД__Проект_договора__Лот__4.docx

    PrTKVOZTm_Протокол_ТК_ВОЗ__36_2021_от_16.06.2021_3.11.pdf

    PrTKVOZTm_Протокол_ТК_ВОЗ__36_2021_от_16.06.2021_3.11.pdf

    PrTKVOZTm_Протокол_ТК_ВОЗ__36_2021_от_16.06.2021_3.11.pdf

    PrTKVOZTm_Протокол_ТК_ВОЗ__36_2021_от_16.06.2021_3.11.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    l.dorogina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорогина Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 09:58 GMT +331.05.2021 09:5831.05.2021 09:58Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265231Дата и время окончания срока приема заявок Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2021 12:0023.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.202123.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)

    Начальная цена

    18 416 424,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 30 календарных дней (а если Подрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства – в течение 15 ра-бочих дней) с момента подписания акта приемки выполнен-ных работ (в том числе ежемесячного) Условия выполнения работ, Лот №№1-4: выполнить рабо-ты в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Закупочной документации), Проектом договора, Лот №№1-4 (Приложение 2 к Закупочной документации). Срок выполнения работ, Лот №№1-4: Принципы определе-ния начального, конечного и промежуточных сроков выпол-нения работ могут быть согласованы Сторонами в Календар-ном графике, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4). Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору 30 июня 2021 года. Работы по восстановлению благоустройства проводятся: - в «летний период» – с 15 апреля до 14 октября. - в «зимний период» – с 15 октября до 14 апреля. Данные сроки могут корректироваться в зависимости от по-годных условий.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967967/name/60d9ab182bbe07.98380834

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Червишевский тракт д.15 кор. 1, 2, 3, 4, Самарцева ул. д.40; Николая Чаплина ул. д.113 (водоснабжение); Карла Маркса ул. д.10; Николая Чаплина ул. д.113 (водоотведение)"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Мельникайте ул. д.93; Геологоразведчиков проезд д.4; Пермякова ул. д.48 кор. 2, д.48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 11:30 GMT +331.05.2021 11:3031.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265231Дата и время окончания срока приема заявок Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Мельникайте ул. д.93; Геологоразведчиков проезд д.4; Пермякова ул. д.48 кор. 2, д.48121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2021 12:0023.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Мельникайте ул. д.93; Геологоразведчиков проезд д.4; Пермякова ул. д.48 кор. 2, д.48121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.202123.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Мельникайте ул. д.93; Геологоразведчиков проезд д.4; Пермякова ул. д.48 кор. 2, д.48121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Мельникайте ул. д.93; Геологоразведчиков проезд д.4; Пермякова ул. д.48 кор. 2, д.48

    Начальная цена

    2 395 500,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 30 календарных дней (а если Подрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства – в течение 15 ра-бочих дней) с момента подписания акта приемки выполнен-ных работ (в том числе ежемесячного) Условия выполнения работ, Лот №№1-4: выполнить рабо-ты в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Закупочной документации), Проектом договора, Лот №№1-4 (Приложение 2 к Закупочной документации). Срок выполнения работ, Лот №№1-4: Принципы определе-ния начального, конечного и промежуточных сроков выпол-нения работ могут быть согласованы Сторонами в Календар-ном графике, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4). Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору 30 июня 2021 года. Работы по восстановлению благоустройства проводятся: - в «летний период» – с 15 апреля до 14 октября. - в «зимний период» – с 15 октября до 14 апреля. Данные сроки могут корректироваться в зависимости от по-годных условий.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967987/name/60d9acc8d3cda4.45666802

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Мельникайте ул. д.93; Геологоразведчиков проезд д.4; Пермякова ул. д.48 кор. 2, д.48"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Одесская ул. д.24 А, д.24; Пермякова ул. д.6 А, д.8, Текстильная ул. д.5, д.7; Котовского ул. д.5 кор. 1, д.5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 13:40 GMT +331.05.2021 13:4031.05.2021 13:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265231Дата и время окончания срока приема заявок Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Одесская ул. д.24 А, д.24; Пермякова ул. д.6 А, д.8, Текстильная ул. д.5, д.7; Котовского ул. д.5 кор. 1, д.5121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2021 12:0023.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Одесская ул. д.24 А, д.24; Пермякова ул. д.6 А, д.8, Текстильная ул. д.5, д.7; Котовского ул. д.5 кор. 1, д.5121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.202123.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Одесская ул. д.24 А, д.24; Пермякова ул. д.6 А, д.8, Текстильная ул. д.5, д.7; Котовского ул. д.5 кор. 1, д.5121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Одесская ул. д.24 А, д.24; Пермякова ул. д.6 А, д.8, Текстильная ул. д.5, д.7; Котовского ул. д.5 кор. 1, д.5

    Начальная цена

    17 307 877,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 30 календарных дней (а если Подрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства – в течение 15 ра-бочих дней) с момента подписания акта приемки выполнен-ных работ (в том числе ежемесячного) Условия выполнения работ, Лот №№1-4: выполнить рабо-ты в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Закупочной документации), Проектом договора, Лот №№1-4 (Приложение 2 к Закупочной документации). Срок выполнения работ, Лот №№1-4: Принципы определе-ния начального, конечного и промежуточных сроков выпол-нения работ могут быть согласованы Сторонами в Календар-ном графике, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4). Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору 30 июня 2021 года. Работы по восстановлению благоустройства проводятся: - в «летний период» – с 15 апреля до 14 октября. - в «зимний период» – с 15 октября до 14 апреля. Данные сроки могут корректироваться в зависимости от по-годных условий
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967992/name/60d9adccbd16b4.74596629

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Одесская ул. д.24 А, д.24; Пермякова ул. д.6 А, д.8, Текстильная ул. д.5, д.7; Котовского ул. д.5 кор. 1, д.5"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Советская ул. д.124, Профсоюзная ул. д.79, Хохрякова ул. д.95; Володарского ул. д.33, Хохрякова ул. д.32, Дзержинского ул. д.23; Хохрякова ул. д.78, д.80, д.95, д.97, Советская ул. д.124, д.126, Профсоюзная ул. д.79

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 15:30 GMT +331.05.2021 15:3031.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265231Дата и время окончания срока приема заявок Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Советская ул. д.124, Профсоюзная ул. д.79, Хохрякова ул. д.95; Володарского ул. д.33, Хохрякова ул. д.32, Дзержинского ул. д.23; Хохрякова ул. д.78, д.80, д.95, д.97, Советская ул. д.124, д.126, Профсоюзная ул. д.79121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2021 12:0023.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Советская ул. д.124, Профсоюзная ул. д.79, Хохрякова ул. д.95; Володарского ул. д.33, Хохрякова ул. д.32, Дзержинского ул. д.23; Хохрякова ул. д.78, д.80, д.95, д.97, Советская ул. д.124, д.126, Профсоюзная ул. д.79121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.202123.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265231Подведение итогов не позднее Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Советская ул. д.124, Профсоюзная ул. д.79, Хохрякова ул. д.95; Володарского ул. д.33, Хохрякова ул. д.32, Дзержинского ул. д.23; Хохрякова ул. д.78, д.80, д.95, д.97, Советская ул. д.124, д.126, Профсоюзная ул. д.79121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Советская ул. д.124, Профсоюзная ул. д.79, Хохрякова ул. д.95; Володарского ул. д.33, Хохрякова ул. д.32, Дзержинского ул. д.23; Хохрякова ул. д.78, д.80, д.95, д.97, Советская ул. д.124, д.126, Профсоюзная ул. д.79

    Начальная цена

    21 046 641,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 30 календарных дней (а если Подрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства – в течение 15 ра-бочих дней) с момента подписания акта приемки выполнен-ных работ (в том числе ежемесячного) Условия выполнения работ, Лот №№1-4: выполнить рабо-ты в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Закупочной документации), Проектом договора, Лот №№1-4 (Приложение 2 к Закупочной документации). Срок выполнения работ, Лот №№1-4: Принципы определе-ния начального, конечного и промежуточных сроков выпол-нения работ могут быть согласованы Сторонами в Календар-ном графике, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4). Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору 30 июня 2021 года. Работы по восстановлению благоустройства проводятся: - в «летний период» – с 15 апреля до 14 октября. - в «зимний период» – с 15 октября до 14 апреля. Данные сроки могут корректироваться в зависимости от по-годных условий.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967999/name/60d9ae6c2fb8f8.08778001

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения г. Тюмени, по ремонту и установке водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно – восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства по Советская ул. д.124, Профсоюзная ул. д.79, Хохрякова ул. д.95; Володарского ул. д.33, Хохрякова ул. д.32, Дзержинского ул. д.23; Хохрякова ул. д.78, д.80, д.95, д.97, Советская ул. д.124, д.126, Профсоюзная ул. д.79"

    Кол-во: 1.00000

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