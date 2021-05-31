Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 30 календарных дней (а если Подрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства – в течение 15 ра-бочих дней) с момента подписания акта приемки выполнен-ных работ (в том числе ежемесячного) Условия выполнения работ, Лот №№1-4: выполнить рабо-ты в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Закупочной документации), Проектом договора, Лот №№1-4 (Приложение 2 к Закупочной документации). Срок выполнения работ, Лот №№1-4: Принципы определе-ния начального, конечного и промежуточных сроков выпол-нения работ могут быть согласованы Сторонами в Календар-ном графике, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4). Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору 30 июня 2021 года. Работы по восстановлению благоустройства проводятся: - в «летний период» – с 15 апреля до 14 октября. - в «зимний период» – с 15 октября до 14 апреля. Данные сроки могут корректироваться в зависимости от по-годных условий.