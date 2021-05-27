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    Главная / Торги / Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, и паропроводов ПАО «ЧМК» в 2021 году

    Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, и паропроводов ПАО «ЧМК» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105108Дата и время окончания срока приема заявок Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, и паропроводов ПАО «ЧМК» в 2021 году ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105108

    Уникальный номер закупки

    478933

    Номер закупки

    478933

    Наименование закупки

    Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, и паропроводов ПАО «ЧМК» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    уведомление на согласие заключения договора в редакции ПАО ЧМК

    Приложение___6___договор_подряда.docx

    _Закупочная_документация_ГПБ_6.0.docx

    ТЗ_ТО_2021__3_.pdf

    График_ТО_сосудов_и_паропроводов_2021.pdf

    ГП105108_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-42-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nveretelnikova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Веретельникова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, и паропроводов ПАО «ЧМК» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 15:00 GMT +327.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105108Дата и время окончания срока приема заявок Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, и паропроводов ПАО «ЧМК» в 2021 году Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105108Подведение итогов не позднее Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, и паропроводов ПАО «ЧМК» в 2021 году Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105108Подведение итогов не позднее Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, и паропроводов ПАО «ЧМК» в 2021 году Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, и паропроводов ПАО «ЧМК» в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, и паропроводов ПАО «ЧМК» в 2021 году

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия Оплаты: Оплата производится с отсрочкой 90 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ Условия поставки: На основании типового договора услуг ПАО ЧМК без протокола разногласий
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/973294/name/60e28ab0247b17.98620292

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТО ТЕПЛООБМЕННИКА АРТ-2. А-18490 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ТО ТЕПЛООБМЕННИКА АРТ-2 .А-18491. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ТО ВОЗДУХОСБОРНИКА В-25-10-2 . А-21431. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ТО ВОЗДУХОСБОРНИКА В-25-10-2 . А-21432. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ТО РЕЗЕРВУАРА ВСС-1-16-20У-01. А-21520. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ТО РЕЗЕРВУАРА ВСС-1-16-20У-01. А-21521. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "ТО ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ . А-239з. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ТО БАЛЛОНА ( А-240з). "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ТО БАЛЛОНА ( А-241з). "

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ТО БАЛЛОНА ( А-242з). "

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ТО БАЛЛОНА ( А-243з). "

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ТО ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ . А-244з. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ТО БАЛЛОНА ( А-245з). "

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ТО БАЛЛОНА ( А-246з). "

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ТО БАЛЛОНА ( А-247з). "

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ТО БАЛЛОНА ( А-248з). "

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ТО КОНТАКТНОГО АППАРАТА ВОДОРОДНОЙ УСТАНОВКИ. А-17997. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ТО ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ ВОДОРОДНОЙ УСТАНОВКИ. А-17998. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ТО ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ ВОДОРОДНОЙ УСТАНОВКИ. А-17999. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "ТО ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ ВОДОРОДНОЙ УСТАНОВКИ. А-18000. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ТО ОСУШИТЕЛЯ ВОДОРОДНОЙ УСТАНОВКИ ( А-18001). "

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "ТО ОСУШИТЕЛЯ ВОДОРОДНОЙ УСТАНОВКИ ( А-18002). "

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ТО КОНТАКТНОГО АППАРАТА ВОДОРОДНОЙ УСТАНОВКИ. А-18029. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ТО ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ G11-059/02 №А-22385. МНЛЗ-5. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ТО ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ SG11-059/01 №А-22386. МНЛЗ-5. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ТО БАЛЛОНА ГИДР.( ВОДА-АЗОТ) №А-123з. МНЛЗ-1. НАСОСНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СТАНЦИЯ НОЖНИЦ. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ТО СОСУДА ( МАСЛО-АЗОТ) №А-127з. НАСОСНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СТАНЦИЯ ДСП. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ТО БАЛЛОНОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ (А-14914). БЛЮМИНГ 1250-3. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ТО БАЛЛОНОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ (А-14915). БЛЮМИНГ 1250-3. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "ТО БАЛЛОНОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ (А-14916). БЛЮМИНГ 1250-3. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ТО АДСОРБЕРА №18206. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ТО АДСОРБЕРА №18207. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ТО АДСОРБЕРА №18208. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "ТО АДСОРБЕРА №18209"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ТО АДСОРБЕРА №18210. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ТО АДСОРБЕРА №18211. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ТО ТЕПЛООБМЕННИКА №18213. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "ТО ТЕПЛООБМЕННИКА №18214. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ТО ТЕПЛООБМЕННИКА №18215. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ТО ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ №18216. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "ТО ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ №18217. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "ТО ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ №18218. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "ТО ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ №18219. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "ТО ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ №18220. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "ТО ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ №18221. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ТО ФИЛЬТРА №18224. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "ТО ФИЛЬТРА №18226. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "ТО СОСУДА "ВУЛКАН КОТЁЛ АВТЗМ".ЗДАНИЕ ГУММИРОВКИ. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "ТО ГЛАВНОГО ПАРОПРВОДА НАСЫЩЕННОГО ПАРА (НАРУЖНАЯ ТРАССА ) №791."

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "ТО ГЛАВНОГО ПАРОПРОВОДА НАСЫЩЕННОГО ПАРА ( ВНУТРЕННЯЯ ТРАССА) №792. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "ТО ТРУБОПРОВОДА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ К КУВ-20 И КУВ-30 №22з. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "ТО ПАРОПРОВОДА №1653 УХП. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "ТО ПАРОПРОВОДА №1652 УХП. "

    Кол-во: 1

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