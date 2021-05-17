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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов

    Поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 07:0017.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110259829Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материаловЕкатеринбург, ул. Мамина-Сбиряка, 145Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110259829

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.05.2021 09:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение__1_к_Проекту_договора__Спецификация_.docx

    Приложение___1_к_Извещению__проект_договора_.docx

    Приложение___2_к_Извещению__тех_задание_.docx

    Приложение___2_к_Проекту_договора__Тех_хар_ки_.docx

    Протокол_об_итогах_закупки___2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шангареева Инна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург, ул. Мамина-Сбиряка, 145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259829Подведение итогов не позднее Поставка строительных материаловЕкатеринбург, ул. Мамина-Сбиряка, 145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    3 541 744,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    92046 у.е.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145 г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/930290/name/60a4f10c56e932.72919314

    19.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 185.00000

    "Позиция 2"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 5310.00000

    "Позиция 3"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 1300.00000

    "Позиция 4"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 5"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 72516.00000

    "Позиция 6"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 230.00000

    "Позиция 7"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 3130.00000

    "Позиция 8"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 370.00000

    "Позиция 9"

    "Производство прочих изделий из бумаги и картона"

    Кол-во: 360.00000

    "Позиция 10"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 3000.00000

    "Позиция 11"

    "Производство цемента"

    Кол-во: 1020.00000

    "Позиция 12"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 13"

    "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 14"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 155.00000

    "Позиция 15"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 16"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 3000.00000

    "Позиция 17"

    "Формирование и обработка листового стекла"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 18"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 19"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 20"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 24.00000

    "Позиция 21"

    "Распиловка и строгание древесины"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 22"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 23"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 24"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 25"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 33.00000

    "Позиция 26"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 27"

    "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 28"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 29"

    "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 30"

    "Производство сухих бетонных смесей"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 31"

    "Производство прочих резиновых изделий"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 32"

    "Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 33"

    "Производство керамических плит и плиток"

    Кол-во: 5.00000

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