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г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145 г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1 Рассчитать логистику >

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Требования к документации

620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

АО НПО АВТОМАТИКИ Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 185.00000

"Позиция 2" "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве" Кол-во: 5310.00000

"Позиция 3" "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве" Кол-во: 1300.00000

"Позиция 4" "Производство прочих пластмассовых изделий" Кол-во: 50.00000

"Позиция 5" "Производство крепежных изделий" Кол-во: 72516.00000

"Позиция 6" "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик" Кол-во: 230.00000

"Позиция 7" "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик" Кол-во: 3130.00000

"Позиция 8" "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик" Кол-во: 370.00000

"Позиция 9" "Производство прочих изделий из бумаги и картона" Кол-во: 360.00000

"Позиция 10" "Производство замков, петель" Кол-во: 3000.00000

"Позиция 11" "Производство цемента" Кол-во: 1020.00000

"Позиция 12" "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей" Кол-во: 10.00000

"Позиция 13" "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен" Кол-во: 3.00000

"Позиция 14" "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей" Кол-во: 155.00000

"Позиция 15" "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" Кол-во: 5.00000

"Позиция 16" "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров" Кол-во: 3000.00000

"Позиция 17" "Формирование и обработка листового стекла" Кол-во: 10.00000

"Позиция 18" "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки" Кол-во: 50.00000

"Позиция 19" "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки" Кол-во: 40.00000

"Позиция 20" "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик" Кол-во: 24.00000

"Позиция 21" "Распиловка и строгание древесины" Кол-во: 5.00000

"Позиция 22" "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки" Кол-во: 10.00000

"Позиция 23" "Производство прочих пластмассовых изделий" Кол-во: 20.00000

"Позиция 24" "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации" Кол-во: 15.00000

"Позиция 25" "Производство инструмента" Кол-во: 33.00000

"Позиция 26" "Производство инструмента" Кол-во: 10.00000

"Позиция 27" "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин" Кол-во: 10.00000

"Позиция 28" "Производство инструмента" Кол-во: 40.00000

"Позиция 29" "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин" Кол-во: 1000.00000

"Позиция 30" "Производство сухих бетонных смесей" Кол-во: 10.00000

"Позиция 31" "Производство прочих резиновых изделий" Кол-во: 100.00000

"Позиция 32" "Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей" Кол-во: 20.00000