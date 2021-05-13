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    Главная / Торги / Поставка средств защиты информации для автоматизированных систем (АС) Крышки специальные экранирующие.

    Поставка средств защиты информации для автоматизированных систем (АС) Крышки специальные экранирующие.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 08:0013.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244644Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение средств защиты информации для автоматизированных систем (АС): Крышки специальные экранирующие МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110244644

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств защиты информации для автоматизированных систем (АС) Крышки специальные экранирующие.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 19:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    извещение_о_закупке_.docx

    Проект_Договора_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Юридический адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 499 231-44-02

    Факс

    +7 499 202-81-60

    Адрес электронной почты

    zakupkimit@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганич Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение средств защиты информации для автоматизированных систем (АС): Крышки специальные экранирующие

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.202114.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244644Подведение итогов не позднее Приобретение средств защиты информации для автоматизированных систем (АС): Крышки специальные экранирующие Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение средств защиты информации для автоматизированных систем (АС): Крышки специальные экранирующие

    Начальная цена

    65 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к услугам и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к услугам и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к услугам и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Адрес местонахождения

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.140

    Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.4

    Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 012 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
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