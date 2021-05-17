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    Главная / Торги / Поставка технических газов для ремонтных работ.

    Поставка технических газов для ремонтных работ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244648Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов для ремонтных работМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110244648

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технических газов для ремонтных работ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.04.2021 19:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение_о_закупке.docx

    1.1_Проект_договора.doc

    34__газы_протокол_итогов_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Юридический адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 499 231-44-02

    Факс

    +7 499 202-81-60

    Адрес электронной почты

    zakupkimit@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганич Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технических газов для ремонтных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244648Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов для ремонтных работМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 08:0017.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110244648Дата и время вскрытия заявок Поставка технических газов для ремонтных работМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244648Подведение итогов не позднее Поставка технических газов для ремонтных работМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов для ремонтных работ

    Начальная цена

    185 399,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Адрес местонахождения

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11.150

    Кислород

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932453/name/60a744034c8100.44243053

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 36

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 98

    "Позиция 3"

    "Производство прочих основных органических химических веществ"

    Кол-во: 24

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    04.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    1 198 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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