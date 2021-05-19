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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в. (ГП478289)

    Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в. (ГП478289)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 16:1519.05.2021 16:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243081Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.ТемрюкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110243081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП478289

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в. (ГП478289)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_Договора_подряда.doc

    Изменения_в_ЗД.docx

    ТЗ_от_12.04.2021г..docx

    ЗД_ГПБ_услуги.docx

    Итоговый_протокол_Альбатрос..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Юридический адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    Почтовый адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Контактный телефон

    +7 989 197-27-83

    Факс

    +7 86148 5-86-29

    Адрес электронной почты

    VoroninaОV@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронина Ольга Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Темрюк

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 16:15 GMT +319.05.2021 16:1519.05.2021 16:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243081Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.Темрюк

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 16:1519.05.2021 16:1519.05.2021 16:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110243081Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.Темрюк

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 20:0030.06.2021 20:0030.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243081Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.Темрюк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 20:0030.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243081Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.Темрюк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.

    Начальная цена

    2 489 172,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ремонтный цех ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней с момента поставки. Заявка, поданная участником, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, предложившим в Заявке условия оплаты более 15 рабочих дней, может быть принята Закупочной комиссией и будет рассматриваться как Заявка с отсрочкой платежа в 15 рабочих дней. Условия выполнения работ в соответствии с п.1.2-1.10, п.2.1-2.4, п.3 Технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Порт Мечел-Темрюк
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Адрес местонахождения

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Изменения_в_ЗД.docx

    15.07.2021

    ТЗ_от_12.04.2021г..docx

    15.07.2021

    Проект_Договора_подряда__1_.doc

    15.07.2021

    ЗД_ГПБ_услуги.docx

    15.07.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/998582/name/6107a9e7e0d772.15728508

    02.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во:

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