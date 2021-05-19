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Номер извещения
32110243081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в. (ГП478289)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 989 197-27-83
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
VoroninaОV@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронина Ольга Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
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Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 16:15 GMT +319.05.2021 16:1519.05.2021 16:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243081Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.Темрюк
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 16:1519.05.2021 16:1519.05.2021 16:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110243081Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.Темрюк
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 20:0030.06.2021 20:0030.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243081Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.Темрюк
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 20:0030.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243081Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.Темрюк
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту цилиндрических редукторов механизма поворота портальных кранов «Альбатрос №1», зав. №2358, 1990 г.в., «Альбатрос №3», зав. №2120, 1989 г.в., «Кондор», зав. №0581, 1981 г.в.
Начальная цена
2 489 172,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ремонтный цех ИсполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
33.12.15.000
33.12
Документация лота
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