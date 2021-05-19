Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней с момента поставки. Заявка, поданная участником, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, предложившим в Заявке условия оплаты более 15 рабочих дней, может быть принята Закупочной комиссией и будет рассматриваться как Заявка с отсрочкой платежа в 15 рабочих дней. Условия выполнения работ в соответствии с п.1.2-1.10, п.2.1-2.4, п.3 Технического задания