Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по настройке системы геотехнического мониторинга на кустах газовых скважин УППГ №2

    Выполнение комплекса работ по настройке системы геотехнического мониторинга на кустах газовых скважин УППГ №2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 14:0012.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176527Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по настройке системы геотехнического мониторинга на кустах газовых скважин УППГ №2МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по настройке системы геотехнического мониторинга на кустах газовых скважин УППГ №2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Протокол__ГП176527_от_19.05.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4411

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.bastrykina@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марченко Ирина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по настройке системы геотехнического мониторинга на кустах газовых скважин УППГ №2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 14:00 GMT +312.05.2021 14:0012.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176527Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по настройке системы геотехнического мониторинга на кустах газовых скважин УППГ №2Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 18:0026.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176527Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по настройке системы геотехнического мониторинга на кустах газовых скважин УППГ №2Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176527Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по настройке системы геотехнического мониторинга на кустах газовых скважин УППГ №2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по настройке системы геотехнического мониторинга на кустах газовых скважин УППГ №2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936507/name/60acfa0731b480.70349039

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по настройке системы геотехнического мониторинга на кустах газовых скважин УППГ №2"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ТЭК Информ
    Конкурентный отбор № ГП237401
    Оказание услуг по сопровождению электронной системы определения индекса технического состояния оборудования и технического обслуживания оборудования (ЭС ИТС)
    Оказание услуг по сопровождению электронной системы определения индекса технического состояния...
    594378
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 120 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237319
    31559/31.01.2022 Оказание услуги резервного канала доступа к информационной сети Интернет
    31559/31.01.2022 Оказание услуги резервного канала доступа к информационной сети Интернет
    594171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225815
    31547 от 27.01.2022 - Оказание услуги доступа информации к сети Интернет, объект Н-2 УИТ и С (основной канал)
    31547 от 27.01.2022 - Оказание услуги доступа информации к сети Интернет, объект Н-2 УИТ и С...
    592440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП213701
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х Лотах: Лот № 2 Оборудование для системы охранного телевидения
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для...
    588939
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП213700
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х Лотах: Лот № 1 Оборудование для системы контроля и управления доступом
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для...
    588933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений № ГП225767
    Приобретение расходных материалов (Zebra)
    Приобретение расходных материалов (Zebra)
    592285
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений № ГП225755
    Приобретение расходных материалов (Rutoken)
    Приобретение расходных материалов (Rutoken)
    592253
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП124674
    Проведение технического сопровождения программного комплекса «Гранд-Смета».
    Проведение технического сопровождения программного комплекса «Гранд-Смета».
    575213
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить