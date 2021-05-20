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    Главная / Торги / Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"

    Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257067Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110257067

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    PrTKVOZAr_Протокол_ТК_ВОЗ___33_2021_от_03.06.2021_7.1.pdf

    Приложение_к_Протоколу_ТК_ВОЗ___33_2021_от_03.06.2021_7.1.pdf

    Приложение___6__Форма_2____Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Приложение___6____Форма_1__Письмо_о_подаче_оферты_и_форма_техно_коммерческого_пр.DOC

    Приложение___4____Критерии_соответствия_участника_и_порядок_определенияния_побед.xls

    Приложение___5___Горячая_линия_безопасности.docx

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение___1___Техническое_задание.docx

    Приложение___3____Анкета_Участника.xlsx

    Приложение___2___Проект_договора_возмездного_оказания_услуг.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 621

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.ponomareva@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Алмара Ибадовна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 15:00 GMT +320.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257067Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 12:0018.06.2021 12:0018.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257067Подведение итогов не позднее Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 12:0018.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257067Подведение итогов не позднее Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"

    Начальная цена

    14 470 174,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем и количество оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Перечень объектов оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: согласно условиям Проекта договора Приложение № 2 закупочной документации. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет производится в течение 60 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ/услуг Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся СМСП, то расчет (оплата) по договору за выполненные им работы будет осуществляться в течение 15 рабочих дней (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951076/name/60c048e48b9a17.15573536

    09.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951077/name/60c048eb50adc7.57901224

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запах"

    Кол-во: 360

    "Позиция 2"

    "Привкус (определение вкуса)"

    Кол-во: 360

    "Позиция 3"

    "Цветность"

    Кол-во: 360

    "Позиция 4"

    "Мутность"

    Кол-во: 360

    "Позиция 5"

    "ОКБ, ТКБ"

    Кол-во: 360

    "Позиция 6"

    "ОМЧ"

    Кол-во: 360

    "Позиция 7"

    "Escherichia coli (кишечная палочка)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Энтерококки"

    Кол-во: 150

    "Позиция 9"

    "Отбор проб химический анализ"

    Кол-во: 360

    "Позиция 10"

    "Отбор проб бактериологический анализ"

    Кол-во: 360

    "Позиция 11"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 360

    "Позиция 12"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 360

    "Позиция 13"

    "Запах"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Цветность"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Мутность"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "рН (водородный показатель)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Общая минерализация (сухой остаток)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Жесткость общая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Окисляемость перманганатная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Нефтепродукты (суммарно)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные /СПАВ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Температура"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "БПК5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Растворенный кислород"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "ХПК"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Аммоний-ион (аммиак)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Железо (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Кадмий (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Марганец (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Медь (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Мышьяк (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Никель (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Нитриты (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Нитраты (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Ртуть (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Свинец (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Сульфаты"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Хлориды"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Цинк (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Алюминий (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Метанол"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Фосфат ионы (фосфаты)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Щелочность"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "ОКБ, ТКБ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Escherichia coli (кишечная палочка)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Энтерококки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Колифаги"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Цисты и ооцисты патогенных простейших, яица и личинки гельминтов/определение яиц гельминтов и цист простейших"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Удельная суммарная альфа-активность, Удельная суммарная бета-активность, Радон, SUM радионуклеидов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Отбор проб химический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 53"

    "Отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Отбор проб бактериологический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Запах"

    Кол-во: 260

    "Позиция 58"

    "Привкус (определение вкуса)"

    Кол-во: 260

    "Позиция 59"

    "Цветность"

    Кол-во: 260

    "Позиция 60"

    "Мутность"

    Кол-во: 260

    "Позиция 61"

    "рН (водородный показатель)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 62"

    "Сухой остаток"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Жесткость общая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Окисляемость"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Нефтепродукты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 66"

    "Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные/ СПАВ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 67"

    "Аммоний-ион (аммиак)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Железо (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Кадмий (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Марганец (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Медь (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Мышьяк (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Никель (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Нитриты"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Нитраты"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Ртуть (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Свинец (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Сульфат ионы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Хлориды"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Фториды"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Цинк (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Фосфат ионы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Щелочность"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Остаточные количества алюминия (алюминий)"

    Кол-во: 520

    "Позиция 85"

    "Трихлорметан (хлороформ)"

    Кол-во: 260

    "Позиция 86"

    "Хлор остаточный (свободный)"

    Кол-во: 260

    "Позиция 87"

    "ОКБ, ТКБ"

    Кол-во: 260

    "Позиция 88"

    "ОМЧ"

    Кол-во: 260

    "Позиция 89"

    "Escherichia coli (кишечная палочка)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Энтерококки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "Колифаги"

    Кол-во: 260

    "Позиция 92"

    "Споры сульфидредицирующих клостридий/сульфитредуцирующие клостридии"

    Кол-во: 260

    "Позиция 93"

    "Цисты и ооцисты патогенных простейших, яица и личинки гельминтов/определение яиц гельминтов и цист простейших"

    Кол-во: 12

    "Позиция 94"

    "Удельная суммарная альфа -активность, Удельная суммарная бета -активность, Радон, SUM радионуклеидов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Отбор проб химический анализ"

    Кол-во: 260

    "Позиция 96"

    "Отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "Отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Отбор проб бактериологический анализ"

    Кол-во: 260

    "Позиция 99"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 260

    "Позиция 100"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 260

    "Позиция 101"

    "Запах"

    Кол-во: 12

    "Позиция 102"

    "Цветность"

    Кол-во: 12

    "Позиция 103"

    "Мутность"

    Кол-во: 12

    "Позиция 104"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 12

    "Позиция 105"

    "рН (водородный показатель)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 106"

    "Общая минерализация (сухой остаток)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 107"

    "Жесткость общая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 108"

    "Окисляемость"

    Кол-во: 12

    "Позиция 109"

    "Нефтепродукты (суммарно)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные/ СПАВ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 111"

    "Температура"

    Кол-во: 12

    "Позиция 112"

    "БПК5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 113"

    "Растворенный кислород"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "ХПК"

    Кол-во: 12

    "Позиция 115"

    "Аммоний-ион (аммиак)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Железо (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Кадмий (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Марганец (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Медь (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Мышьяк (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Никель (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Нитриты"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Нитраты"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Ртуть (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Свинец (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Сульфаты"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Хлориды"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Цинк (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Бор (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Барий (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Селен (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Молибден (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Хром (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Стронций (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Алюминий (суммарно)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Метанол"

    Кол-во: 12

    "Позиция 137"

    "Фосфат ионы (фосфаты)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 138"

    "Щелочность"

    Кол-во: 12

    "Позиция 139"

    "ОКБ, ТКБ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 140"

    "Escherichia coli (кишечная палочка)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 141"

    "Энтерококки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 142"

    "Колифаги"

    Кол-во: 12

    "Позиция 143"

    "Цисты и ооцисты патогенных простейших, яица и личинки гельминтов/определение яиц гельминтов и цист простейших"

    Кол-во: 12

    "Позиция 144"

    "Удельная суммарная альфа-активность, Удельная суммарная бета-активность, Радон, SUM радионуклеидов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "отбор проб химический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 146"

    "отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 147"

    "отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "отбор проб бактериологический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 149"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 12

    "Позиция 150"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Запах"

    Кол-во: 520

    "Позиция 152"

    "Привкус (определение вкуса)"

    Кол-во: 520

    "Позиция 153"

    "цветность"

    Кол-во: 520

    "Позиция 154"

    "мутность"

    Кол-во: 520

    "Позиция 155"

    "рН (водородный показатель)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 156"

    "Общая минерализация (сухой остаток)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 157"

    "Жесткость общая"

    Кол-во: 48

    "Позиция 158"

    "Окисляемость перманганатная"

    Кол-во: 48

    "Позиция 159"

    "Нефтепродукты (суммарно)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 160"

    "Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные/ СПАВ"

    Кол-во: 48

    "Позиция 161"

    "Аммоний-ион (аммиак)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 162"

    "Железо (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 163"

    "Кадмий (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 164"

    "Марганец (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 165"

    "Медь (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 166"

    "Мышьяк (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 167"

    "Никель (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 168"

    "Нитриты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 169"

    "Нитраты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 170"

    "Ртуть (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 171"

    "Свинец (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 172"

    "Сульфат ионы"

    Кол-во: 24

    "Позиция 173"

    "Фториды"

    Кол-во: 24

    "Позиция 174"

    "Хлориды"

    Кол-во: 24

    "Позиция 175"

    "Цинк (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 176"

    "Хром (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 177"

    "Стронций (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 178"

    "Бор (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 179"

    "Барий (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 180"

    "Селен (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 181"

    "Молибден (суммарно)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 182"

    "Метанол"

    Кол-во: 24

    "Позиция 183"

    "Фосфат ионы (фосфаты)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 184"

    "Щелочность"

    Кол-во: 24

    "Позиция 185"

    "Хлор остаточный (связанный)"

    Кол-во: 520

    "Позиция 186"

    "Трихлорметан (хлороформ)"

    Кол-во: 520

    "Позиция 187"

    "Остаточные количества алюминия (алюминий)"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 188"

    "ОКБ, ТКБ"

    Кол-во: 520

    "Позиция 189"

    "ОМЧ"

    Кол-во: 520

    "Позиция 190"

    "Escherichia coli (кишечная палочка)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 191"

    "Энтерококки"

    Кол-во: 200

    "Позиция 192"

    "Колифаги"

    Кол-во: 520

    "Позиция 193"

    "Споры сульфидредицирующих клостридий/сульфитредуцирующие клостридии"

    Кол-во: 520

    "Позиция 194"

    "Цисты и ооцисты патогенных простейших, яица и личинки гельминтов/определение яиц гельминтов и цист простейших"

    Кол-во: 24

    "Позиция 195"

    "Удельная суммарная альфа - активность, Удельная суммарная бета- активность, Радон, SUM радионуклеидов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Отбор проб химический анализ"

    Кол-во: 520

    "Позиция 197"

    "Отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 198"

    "Отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "отбор проб бактериологический анализ"

    Кол-во: 520

    "Позиция 200"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 520

    "Позиция 201"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 520

    "Позиция 202"

    "Запах"

    Кол-во: 2006

    "Позиция 203"

    "Привкус (определение вкуса)"

    Кол-во: 2006

    "Позиция 204"

    "Цветность"

    Кол-во: 2006

    "Позиция 205"

    "Мутность"

    Кол-во: 2006

    "Позиция 206"

    "ОКБ, ТКБ"

    Кол-во: 2006

    "Позиция 207"

    "ОМЧ"

    Кол-во: 2006

    "Позиция 208"

    "Escherichia coli (кишечная палочка)"

    Кол-во: 836

    "Позиция 209"

    "Энтерококки"

    Кол-во: 836

    "Позиция 210"

    "Отбор проб химический анализ"

    Кол-во: 2006

    "Позиция 211"

    "Отбор проб бактериологический анализ"

    Кол-во: 2006

    "Позиция 212"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 2006

    "Позиция 213"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 2006

    "Позиция 214"

    "рН (водородный показатель)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 215"

    "Сульфат ионы (сульфаты)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 216"

    "БПКп"

    Кол-во: 16

    "Позиция 217"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 16

    "Позиция 218"

    "ХПК"

    Кол-во: 16

    "Позиция 219"

    "Ионы алюминия (алюминий)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 220"

    "ОКБ, ТКБ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 221"

    "Колифаги"

    Кол-во: 16

    "Позиция 222"

    "Жизнеспособные яица гельминтов и цисты простейших"

    Кол-во: 16

    "Позиция 223"

    "Удельная суммарная альфа-активность, Удельная суммарная бета-активность"

    Кол-во: 3

    "Позиция 224"

    "Отбор проб химический анализ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 225"

    "Отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 226"

    "Отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 227"

    "Отбор проб бакетриологический анализ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 228"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 16

    "Позиция 229"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 16

    "Позиция 230"

    "рН (водородный показатель)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 231"

    "Сухой остаток (общая минерализация)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 232"

    "Нефтепродукты"

    Кол-во: 16

    "Позиция 233"

    "АПАВ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 234"

    "Аммоний-ион (аммиак)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 235"

    "Нитриты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 236"

    "Нитраты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 237"

    "Сульфат ионы (сульфаты)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 238"

    "Хлориды"

    Кол-во: 12

    "Позиция 239"

    "БПКп"

    Кол-во: 16

    "Позиция 240"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 16

    "Позиция 241"

    "Фосфат ионы (фосфаты)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 242"

    "ХПК"

    Кол-во: 16

    "Позиция 243"

    "ОКБ, ТКБ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 244"

    "Колифаги"

    Кол-во: 12

    "Позиция 245"

    "Жизнеспособные яица гельминтов и цисты простейших"

    Кол-во: 12

    "Позиция 246"

    "Токсичность (определение индекса токсичности)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 247"

    "Удельная суммарная альфа-активность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "отбор проб химический анализ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 249"

    "отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 250"

    "отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "отбор проб бактериологический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 252"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 16

    "Позиция 253"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 16

    "Позиция 254"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 60

    "Позиция 255"

    "рН (водородный показатель)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 256"

    "ХПК"

    Кол-во: 60

    "Позиция 257"

    "БПКп"

    Кол-во: 60

    "Позиция 258"

    "Аммоний-ион (аммиак)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 259"

    "Фосфат ионы (фосфаты)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 260"

    "Нефтепродукты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 261"

    "АПАВ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 262"

    "Нитриты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 263"

    "Нитраты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 264"

    "Сульфат ионы (сульфаты)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 265"

    "Хлориды"

    Кол-во: 24

    "Позиция 266"

    "Общая минерализация (сухой остаток)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 267"

    "Ионы алюминия (алюминий)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 268"

    "ОКБ, ТКБ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 269"

    "Колифаги"

    Кол-во: 7

    "Позиция 270"

    "Жизнеспособные яица гельминтов и цисты простейших"

    Кол-во: 7

    "Позиция 271"

    "Удельная суммарная альфа- активность, Удельная суммарная бета- активность, Радон, SUM радионуклеидов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 272"

    "Отбор проб химический анализ"

    Кол-во: 44

    "Позиция 273"

    "Отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 274"

    "Отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 275"

    "Отбор проб бактериологический анализ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 276"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 44

    "Позиция 277"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 44

    "Позиция 278"

    "рН (водородный показатель)"

    Кол-во: 246

    "Позиция 279"

    "Нефтепродукты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 280"

    "АПАВ"

    Кол-во: 96

    "Позиция 281"

    "Аммоний-ион (аммиак)"

    Кол-во: 246

    "Позиция 282"

    "БПК5"

    Кол-во: 96

    "Позиция 283"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 96

    "Позиция 284"

    "Фосфат ионы (фосфаты)"

    Кол-во: 96

    "Позиция 285"

    "ХПК"

    Кол-во: 96

    "Позиция 286"

    "Лабораторные исследования по определению Жиров"

    Кол-во: 84

    "Позиция 287"

    "Нитриты"

    Кол-во: 150

    "Позиция 288"

    "Ионы алюминия (алюминий)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 289"

    "Хлор суммарный"

    Кол-во: 150

    "Позиция 290"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 246

    "Позиция 291"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 246

    "Позиция 292"

    "Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы"

    Кол-во: 250

    "Позиция 293"

    "Возбудители кишечных инфекций вирусной природы (обнаружение и дифференцировка возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 294"

    "Предоставление комплекта реагентов для отбора проб воды для вирусологического исследования"

    Кол-во: 250

    "Позиция 295"

    "Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 296"

    "Отбор проб бактериологический анализ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 297"

    "Отбор проб вирусологический анализ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 298"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 250

    "Позиция 299"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 250

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