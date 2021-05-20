Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: согласно условиям Проекта договора Приложение № 2 закупочной документации. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет производится в течение 60 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ/услуг Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся СМСП, то расчет (оплата) по договору за выполненные им работы будет осуществляться в течение 15 рабочих дней (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352).