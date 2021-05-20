www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110257067
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76 доб. 621
Факс
--
Адрес электронной почты
a.ponomareva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Алмара Ибадовна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 15:00 GMT +320.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257067Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1
Подведение итогов не позднее
18.06.2021 12:0018.06.2021 12:0018.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257067Подведение итогов не позднее Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.202118.06.2021 12:0018.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257067Подведение итогов не позднее Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по отбору проб и выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды для нужд ООО "РВК-Архангельск"
Начальная цена
14 470 174,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем и количество оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Перечень объектов оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
71.20.11.190
71.20
Документация лота
Кол-во: 360
Кол-во: 360
Кол-во: 360
Кол-во: 360
Кол-во: 360
Кол-во: 360
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 360
Кол-во: 360
Кол-во: 360
Кол-во: 360
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 260
Кол-во: 260
Кол-во: 260
Кол-во: 260
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 520
Кол-во: 260
Кол-во: 260
Кол-во: 260
Кол-во: 260
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 260
Кол-во: 260
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 260
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 260
Кол-во: 260
Кол-во: 260
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 520
Кол-во: 520
Кол-во: 520
Кол-во: 520
Кол-во: 48
Кол-во: 48
Кол-во: 48
Кол-во: 48
Кол-во: 48
Кол-во: 48
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 520
Кол-во: 520
Кол-во: 1040
Кол-во: 520
Кол-во: 520
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 520
Кол-во: 520
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 520
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 520
Кол-во: 520
Кол-во: 520
Кол-во: 2006
Кол-во: 2006
Кол-во: 2006
Кол-во: 2006
Кол-во: 2006
Кол-во: 2006
Кол-во: 836
Кол-во: 836
Кол-во: 2006
Кол-во: 2006
Кол-во: 2006
Кол-во: 2006
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 36
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 44
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 44
Кол-во: 44
Кол-во: 246
Кол-во: 24
Кол-во: 96
Кол-во: 246
Кол-во: 96
Кол-во: 96
Кол-во: 96
Кол-во: 96
Кол-во: 84
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 246
Кол-во: 246
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.