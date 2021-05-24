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    Главная / Торги / Поставка электро и бензоинструмента для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Поставка электро и бензоинструмента для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 11:0024.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260626Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электро-бензоинструмента и расходных материаловМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110260626

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    53/ЭС/МР

    Наименование закупки

    Поставка электро и бензоинструмента для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.05.2021 06:31

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    3_ПР_32110260626_Эл.бензоиснтрумент.pdf

    Договор___спецификация__1.docx

    ЗД_53_ЭС_Эл.бензоинструмент.docx

    ТЗ_на_электро_бензоинструмент.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 38475 7-30-19

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезурнашвили Ольга Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электро-бензоинструмента и расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 11:0016.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260626Подведение итогов не позднее Поставка электро-бензоинструмента и расходных материаловМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электро-бензоинструмента и расходных материалов

    Начальная цена

    159 660,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям Тех.задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика на склад АО «Электросеть» по адресу: 652873, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, проезд Горького,25.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента поставки на склад Заказчика для Поставщиков, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП). Срок поставки: июнь 2021 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/960721/name/60d02dbc4daa25.40938297

    21.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензопила HUSQVARNA 555 9660109-15, 3,1 кВт или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Бензопила Stihl MS 250 или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Бензокоса STIHL FS 55 или аналог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Головка косильная STIHL AutoCut 25-2 бензотриммера STIHL FS 55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Краскопульт пневматический STAYER PROFESSIONAL AirPro HVLP, c верхним бачком, 1,4 мм или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Краскораспылитель BOSCH PFS 5000 E или аналог"

    Кол-во: 1

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