Поставка электро и бензоинструмента для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента поставки на склад Заказчика для Поставщиков, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП). Срок поставки: июнь 2021 г.