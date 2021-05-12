Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Извещение по запросу котировок в электронной форме на поставку мебели для создания модельной библиотеки на базе центральной библиотеки МАУК КМЦБС по ул. Коммунальная д. 13 в р.п. Красные Баки Нижегородской области

    Извещение по запросу котировок в электронной форме на поставку мебели для создания модельной библиотеки на базе центральной библиотеки МАУК КМЦБС по ул. Коммунальная д. 13 в р.п. Красные Баки Нижегородской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110225059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели606710, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ,Р-Н КРАСНОБАКОВСКИЙ,РП КРАСНЫЕ БАКИ,УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, дом 13Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110225059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Извещение по запросу котировок в электронной форме на поставку мебели для создания модельной библиотеки на базе центральной библиотеки МАУК КМЦБС по ул. Коммунальная д. 13 в р.п. Красные Баки Нижегородской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Дата публикации

    23.04.2021 09:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОБАКОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры МАУК КМЦБС

    Юридический адрес

    606710, Российская Федерация, Нижегородская область, Красные Баки, Коммунальная, 13

    Почтовый адрес

    606710, Российская Федерация, Нижегородская область, Красные Баки, Коммунальная, 13

    Контактный телефон

    +7 83156 2-18-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    krbakicbs@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красильникова О. А.

    Место рассмотрения предложений

    606710, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ,Р-Н КРАСНОБАКОВСКИЙ,РП КРАСНЫЕ БАКИ,УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, дом 13

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 08:00 GMT +312.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110225059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели606710, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ,Р-Н КРАСНОБАКОВСКИЙ,РП КРАСНЫЕ БАКИ,УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, дом 13

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2021 08:0012.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110225059Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели606710, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ,Р-Н КРАСНОБАКОВСКИЙ,РП КРАСНЫЕ БАКИ,УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, дом 13

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.05.202112.05.2021 23:5912.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110225059Подведение итогов не позднее Поставка мебели606710, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ,Р-Н КРАСНОБАКОВСКИЙ,РП КРАСНЫЕ БАКИ,УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, дом 13

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    3 698 975,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приволжский федеральный округ, Нижегородская обл, 606710,Нижегородская обл.,р.п.Красные Баки, ул.Коммунальная,д.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУК КМЦБС
    Все закупки и тендеры МАУК КМЦБС

    Адрес местонахождения

    606710, Российская Федерация, Нижегородская область, Красные Баки, Коммунальная, 13

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мебель для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 71

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076155
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (6)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    36 906 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить