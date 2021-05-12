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Номер извещения
32110225059
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Извещение по запросу котировок в электронной форме на поставку мебели для создания модельной библиотеки на базе центральной библиотеки МАУК КМЦБС по ул. Коммунальная д. 13 в р.п. Красные Баки Нижегородской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Дата публикации
23.04.2021 09:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606710, Российская Федерация, Нижегородская область, Красные Баки, Коммунальная, 13
Почтовый адрес
606710, Российская Федерация, Нижегородская область, Красные Баки, Коммунальная, 13
Контактный телефон
+7 83156 2-18-71
Факс
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Адрес электронной почты
krbakicbs@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красильникова О. А.
Место рассмотрения предложений
606710, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ,Р-Н КРАСНОБАКОВСКИЙ,РП КРАСНЫЕ БАКИ,УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, дом 13
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 08:00 GMT +312.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110225059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели606710, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ,Р-Н КРАСНОБАКОВСКИЙ,РП КРАСНЫЕ БАКИ,УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, дом 13
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2021 08:0012.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110225059Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели606710, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ,Р-Н КРАСНОБАКОВСКИЙ,РП КРАСНЫЕ БАКИ,УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, дом 13
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели
Начальная цена
3 698 975,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приволжский федеральный округ, Нижегородская обл, 606710,Нижегородская обл.,р.п.Красные Баки, ул.Коммунальная,д.13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУК КМЦБС
Все закупки и тендеры МАУК КМЦБС
Адрес местонахождения
606710, Российская Федерация, Нижегородская область, Красные Баки, Коммунальная, 13
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 71
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