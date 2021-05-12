Извещение по запросу котировок в электронной форме на поставку мебели для создания модельной библиотеки на базе центральной библиотеки МАУК КМЦБС по ул. Коммунальная д. 13 в р.п. Красные Баки Нижегородской области

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110225059 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Извещение по запросу котировок в электронной форме на поставку мебели для создания модельной библиотеки на базе центральной библиотеки МАУК КМЦБС по ул. Коммунальная д. 13 в р.п. Красные Баки Нижегородской области Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОБАКОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры МАУК КМЦБС Юридический адрес 606710, Российская Федерация, Нижегородская область, Красные Баки, Коммунальная, 13 Почтовый адрес 606710, Российская Федерация, Нижегородская область, Красные Баки, Коммунальная, 13 Контактный телефон +7 83156 2-18-71 Факс {} Адрес электронной почты krbakicbs@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Красильникова О. А. Место рассмотрения предложений 606710, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ,Р-Н КРАСНОБАКОВСКИЙ,РП КРАСНЫЕ БАКИ,УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, дом 13 Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова: поставка мебели

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