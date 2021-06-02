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Номер извещения
ГП105843
Уникальный номер закупки
476826
Наименование закупки
МАНЖЕТЫ, УПЛОТНЕНИЯ, ИЗОЛЯЦИЯ Р-65
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-36-53
Факс
--
Адрес электронной почты
MihailIvanov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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УПЛОТНЕНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2021 13:00 GMT +302.06.2021 13:0002.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105843Дата и время окончания срока приема заявок УПЛОТНЕНИЯЧелябинск
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105843Подведение итогов не позднее УПЛОТНЕНИЯЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УПЛОТНЕНИЯ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
22
Документация лота
Кол-во: 16
Кол-во: 16
УПЛОТНЕНИЕ КАМЕРЫ ВОД 0.909057.М/А64
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 12:00 GMT +301.06.2021 12:0001.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105843Дата и время окончания срока приема заявок УПЛОТНЕНИЕ КАМЕРЫ ВОД 0.909057.М/А64Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105843Подведение итогов не позднее УПЛОТНЕНИЕ КАМЕРЫ ВОД 0.909057.М/А64Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УПЛОТНЕНИЕ КАМЕРЫ ВОД 0.909057.М/А64
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
22
Документация лота
Кол-во: 2
МАНЖЕТЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 12:00 GMT +301.06.2021 12:0001.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105843Дата и время окончания срока приема заявок МАНЖЕТЫЧелябинск
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105843Подведение итогов не позднее МАНЖЕТЫЧелябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105843Подведение итогов не позднее МАНЖЕТЫЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАНЖЕТЫ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
22
Документация лота
Кол-во: 12
Кол-во: 24
ИЗОЛЯЦИЯ Р-65
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 12:00 GMT +301.06.2021 12:0001.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105843Дата и время окончания срока приема заявок ИЗОЛЯЦИЯ Р-65Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105843Подведение итогов не позднее ИЗОЛЯЦИЯ Р-65Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ИЗОЛЯЦИЯ Р-65
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
22
Документация лота
Кол-во: 100
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