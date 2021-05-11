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    Главная / Торги / ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000

    ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176478Дата и время окончания срока приема заявок ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176478

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    476685

    Наименование закупки

    ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 11:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176478_second_parts_protocol.rtf

    476685_Приложение___3_Cущественные_условия.doc

    476685_Приложение___4_Согласие_с_типовой_формой.docx

    476685_Приложение___2.1_Договор___поставка_на_ЧМК.doc

    476685_Приложение___2.2___типовые_спецификации.doc

    476685_Закупочная_ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-31-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    evgeniyaabramova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамова Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 12:00 GMT +311.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176478Дата и время окончания срока приема заявок ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 12:0011.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176478Подведение итогов не позднее ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176478Подведение итогов не позднее ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967414/name/60d96cd5411784.33816215

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000"

    Кол-во: 1000

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