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Номер извещения
ГП176478
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-31-87
Факс
--
Адрес электронной почты
evgeniyaabramova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрамова Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 12:00 GMT +311.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176478Дата и время окончания срока приема заявок ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000Челябинск
Подведение итогов не позднее
11.06.2021 12:0011.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176478Подведение итогов не позднее ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕКСТОЛИТ ПТ 70 1000Х1000
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
22
Документация лота
Кол-во: 1000
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